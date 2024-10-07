板卡廠搭特快車！2檔爆量飆漲停　映泰連亮2根「三大題材發功」

▲映泰、承啟延續漲勢，早盤攻上漲停。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

板卡廠搭電競特快車，映泰（2399）繼9月4日飆出漲停後，7日跳空開高，攻上漲停價38.7元，拉出第二根漲停，委買張數逾5萬張；承啟（2425）也延續漲勢，早盤攻上漲停價51.2元，委買張數也有1.4萬張。

值得注意的是，映泰除了受惠於遊戲大作《黑神話：悟空》大賣，還因輝達（NVIDIA）RTX 50系列全新顯卡即將於明年初亮相，加上子公司切入矽光子概念題材獲超微（AMD）青睞，激勵股價持續上揚。如果從上一波低點20.9元計算，至今漲幅超過85%。

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映泰主要產品包括電腦主機板、顯示卡、固態硬碟、動態隨機存取記憶體（DRAM）等硬體，近期也切入智慧運算應用與充電樁控制板等綠能解決方案。就映泰營收占比來看，板卡營收占比8成，並以主機板為主。

此外，映泰透過投資「兩隻小金雞」切入矽光子領域，目前持股元澄半導體11.33%、先發電光9.95%，由於這兩家公司受AMD青睞，三方攜手合作打造未來伺服器關鍵技術的矽光子生態系，讓大股東映泰也躋身火熱的矽光子概念股。

不過，矽光子技術能否為映泰帶來獲利，仍需要時間觀察。就目前來說，雖然映泰尚未釋出矽光子領域的相關戰略，但隨著AI和高效能運算（HPC）需求增加，市場仍高度關注映泰布局及未來發展。