聚焦高收益！日盛新基金「可轉債、特別股和高股息」10／21開募

▲日盛投信日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國降息循環啟動，不僅對投資市場挹注資金，更意味著經濟將呈現溫和成長可期，同時為企業獲利成長帶來正面效益。日盛投信表示，鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此將在10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。

時序進入第四季，國際政經情勢仍錯綜複雜，市場持續關注如美國降息導致美元匯率走貶，與此同時，日本於2025年仍有持續升息至0.4%的可能，因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。

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此外，美國總統大選11月5日登場，選情持續變化且難以定論，關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，預計美國政治不確定性也將是後續市場不確定所在。

為此，日盛投信推出「日盛台灣優質多重資產基金」，善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債面臨的美元匯率貶值窘境，尤其10月至11月市場仍有諸多不確定因素並存，將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。

此外，第四季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，長線投資價值更具吸引力。

除了掌握優質收益資產配置之外，日盛投信表示，該基金選股、債、基金/ETF的流程更納入「優質」篩選標準，因此每檔持股、持債都需經過：有擔保債券、TCRI≤6、長期信用評等≥BBB(twn)及「投資等級、低波動、優質、優選、ESG、永續、低碳」相關基金與ETF；同時設定負面表列名單，排除從事非法武器製造買賣、色情、菸草製造、博弈業以及經主管機關依洗錢防制法、資恐防治法指定制裁的高風險公司等多道嚴格篩選標準檢驗。