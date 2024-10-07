外送員有保險！foodpanda攜新安東京及磐石　擴大第三人責任保障

▲foodpanda宣布斥資上億元再擴大外送夥伴保險福利，攜手新安東京海上產險、磐石保經推出為外送夥伴量身打造的「第三人責任保障」。（圖／foodpanda提供）

記者楊絡懸／台北報導

外送員也有保險！德商foodpanda於7日宣布，攜手新安東京海上產險、磐石保經推出為外送夥伴量身打造的「第三人責任保障」，上億元保險費用皆由foodpanda支付，不但擴大外送員保險福利，更對標勞動部職安署規範，降低外送夥伴工作風險，提供更完善的外送防護網。

「第三人責任保障」範圍涵蓋外送作業期間可能發生的意外事故導致的第三人傷害，提供相較業界更優良，以及符合勞動部職業安全衛生署外送作業安全衛生指引的理賠金額，每一個人及每一事件體傷或死亡最高理賠皆高達400萬元。

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勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富表示，對於foodpanda宣布提供第三人責任保障，以保護第三人權益及減輕外送員負擔，能展現企業社會責任的努力，職安署表達肯定之意，職安署也會持續跨機關合作及公私協力，保障外送產業中每一位夥伴的作業安全。

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，身為國內4大產險公司之一，以客戶的需求為導向，多年來不斷推出最優質的專業商品及貼心服務，透過這次與foodpanda 、磐石保經三方聯手，期盼共建更安全的永續社會。

磐石保險經紀人董事長陳照表示，磐石保經也特別設立專屬LINE理賠諮詢平台，透過科技系統、整合各方資源，提供安心與專業的服務，讓foodpanda外送夥伴獲得最即時的協助，這是磐石保經的一直以來引以為傲的使命。

除此之外，foodpanda今年針對外送夥伴在上線「前、中、後」，持續推動「360安心計畫」，更結合交通安全教育、安全獎勵措施及道安守門員計畫，期待打造更優質的外送環境成為夥伴的後盾，也讓合作店家和消費者獲得更加穩定有保障的外送服務。