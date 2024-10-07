美股強勢「但外資大幅提款」　台股上周流出720億元大失血

▲美股強勢，但外資不買亞股的單。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美股強勢，但外資不買亞股的單，上周除了菲律賓之外，全數遭外資提款！保德信指出，印度與台股上周成為外資提款重心，印度單周失血32.36億美元（約新台幣1,042億元），台股則資金淨流出22.78億美元（約新台幣720億元），南韓遭賣超近10億美元（約新台幣320億元）名列第三，其他東協市場如泰國、印尼、馬來西亞等，也都遭外資賣超3億美元（約新台幣97億元）左右水準。

從亞股表現來看，保德信說明，上周僅有中國股市表演，雖然只有一個交易日，仍將單周漲幅推升至8.48%之多，其他亞股則是菲律賓股市力守正報酬0.53%，其他亞股全數收黑，其中印度大跌4.54%吊車尾，南韓下挫3.02%，印尼、台灣單周跌幅也超過2%。

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雖然亞股表現不盡理想，不過，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國就業報告強於預期，包括9月非農新增就業人口激增至25.4萬人，不僅遠超乎市場預期，也創下今年3月以來最大增幅，同期失業率則創近3個月低點，自前月的4.2%意外降至4.1%，健康的就業市場緩解市場對經濟放緩的擔憂，也降低聯準會在11月會議上再次大幅降息的前景，推升道瓊指數上週再創歷史新高。

在經濟數據方面，彭子芸指出，美國供應管理協會公布9月製造業指數維持47.2，連續第6個月低於50榮枯線，反映訂單疲軟，但另一方面，非製造業指數則從前月的51.5升至54.9，寫下2023年2月以來新高，反映美國第三季經濟仍然穩健。

彭子芸分析，長線來看，美國經濟基本面與企業獲利表現無虞，根據估計，美股2025年各產業EPS成長率將全數翻正，惟短線會受到數據、事件等影響，美國本周將公布9月CPI與核心CPI等數據，料將持續牽動市場投資情緒；另外，隨著時間越來越接近美國總統大選，在選前美股走勢震盪難免，市場將聚焦候選人政策方針。