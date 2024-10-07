志信通過投資三重都更合建案　投資近29億興建30層大樓

▲志信今年上半年營收運輸佔比約五成。（圖／取自志信網站）
記者張佩芬／台北報導
志信(2611)今（7）日董事會通過開發新北市三重區興華段100地號等49筆土地都更合建案，基地面積約587.66坪，志信預計投資28.7億元，計畫興建地上24層，地下6層大樓，地主平均分配46%，建方平均分配54%，志信獲分配部分將出售。
志信高階表示，該大樓因為還要花時間整合住戶，目前還沒有訂出完工時間表，快的話預計民國120年完工，土地屬於商業區，原則上要蓋住商大樓目前都還屬於初期規劃。
志信主要營業項目有運輸、營建、觀光休閒與貿易商品買賣。運輸主要提供汽車貨櫃運輸與油槽櫃運輸；營建則為廠辦、商場及住宅大樓的開發興建；觀光休閒則投資有美麗信花園酒店，今年上半年營收當中，運輸佔50.59%，觀光休閒佔47.67%，其他為1.74%。
志信今年9月20日公告出售長榮(2603)股票1700張，獲利5749萬元，另在7月9日曾經公告出售廣達電腦(2382)股票1100張，獲利1982.7萬元，但因長榮股票出售時間是從5月27至9月20日，廣達電腦出售時間是從1月17日到7月9日，獲利會根據實際出售時間分散在今年第一季至第三季。
志信今日股價以下跌0.15元，收盤價23.55元。
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