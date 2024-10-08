投資「航海王」2個月賺1.6倍！　小資男嘆1事

▲美東碼頭工人罷工結束，貨櫃三雄受消息面衝擊，股價下修。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原本市場預期，美東碼頭工人罷工將激勵運價走升，沒想到美國碼頭工人與港口營運商達成協議，3天罷工結束；受到消息面影響，10/4貨櫃三雄重挫，苦吞長黑K；先前漲勢最猛的萬海，更是亮燈跌停，讓投資人直呼，真的太難賺！

27歲的阿廷，過去投資以006208（富邦台50）為主，獲利還算穩健，但一直以來，賺跟大盤差不多的績效，已漸無法滿足他；2020年9月，聽朋友聊起貨櫃航運基本面轉好，運價指數攀升，便燃起興致嘗試投入；「我在陽明12元時進場，漲到14元就出場，之後股價又一路爬升。」

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2021年1月，阿廷在股價30多元時再度進場，原本以為抱牢可大賺一筆，沒想到這次進場後不久，股價就開始跌，最後賠了快3成才趕緊回神止血。「第二次進場不但沒獲利，還把前次賺到的部分全數回吐。」他雖心有不甘，但也沒有因此放棄成為航海王。

2021年5月，阿廷第3次進場。「當時因為長榮漲多修正，股價從100元拉回，最低跌到63元；後來股價慢慢回升，站回月線，配合運價指數持續衝高，長榮營收大增，我想獲利一定相當亮眼，目標價看到180元應該沒問題。」這次他買在航運股修正後，每天盯緊SCFI（上海出口運價指數），且訂出目標價，果然一路抱牢至220元左右，獲利1.6倍出場。

2021年7月，長榮幾乎賣在最高點的他，從此有了「小水手」稱號。「坦白說，航運個股太難賺，不但每月要估算運價，要追公司營收，還要看股價評價是否合理，每天都提心吊膽，不但影響工作，情緒起伏也很大，甚至影響到日常生活。」

阿廷直言，雖然不到2個月獲利就超過1倍，但賠掉了生活品質，有時會想還不如穩穩地買ETF就好，「看對方向但抱不住也沒用，而賭錯方向就一定很快賠光。航運股的個股投資，CP值實在不高，若能以指數方式參與全球航運漲跌，就能好好過日子了。」

以00960（野村全球航運龍頭）為例，成分股包括全球三大航運產業，貨櫃、散裝及油輪；2022年全球股債雙殺，台灣加權航運指數重挫逾3成，但全球航運龍頭指數僅下跌不到6%，主因就在當年全球油輪航運指數大漲逾7成，抵消對全球貨櫃航運指數下跌的衝擊。若想在投資組合中配置航運股，參與全球航運產業脈動，以ETF取代個股的方式值得投資人參考。

全球三大航運產業走勢互補

▲（資料來源：ICE、Bloomberg，^採NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數與其三大次產業指數回測最早數據日2019/2/8～2024/5/31。*2019/2/8～2019/12/31）



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