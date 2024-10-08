00887大跌48.49%！他當沖「大賺243萬」全場看跪了：股海戰神

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%，刷新海外ETF單日飆漲紀錄。發行公司永豐投信今（8）日實施初級市場申購控管，00887開盤即重挫逾39.14%，收盤跌幅擴大至48.49%。不過，股市研究籌碼專家「權證小哥」就曬出大賺243萬的交易明細，大票網友秒跪，直呼「股海戰神」。

「權證小哥」下午在粉專貼出他當沖00887的交易明細，直呼「當沖成就解鎖」，只見他的買進金額總計是1834萬，賣出金額則是2078萬，等於一天就大賺243萬，報酬率為13.25%。

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明細圖一出，大票網友紛紛驚呆跪了，「厲害，這麼難的成就都解鎖了」、「這個也能沖！」「小哥也來玩大怒神啦」、「太神了！很難一檔當沖就10%以上獲利」、「突然覺得應該把工作辭了，然後帶著筆電跟著小哥走」、「小哥一日，人間十年」、「真糟糕，我還不知道00887可以當沖欸！」

其中，有人好奇詢問「小哥昨天應該也有放空這檔？」權證小哥則表示「昨天券空，沒當沖。」還有人打趣「小哥不怕它變60嗎…」他就回「我更怕他變80。」看到有人說「一直緩搓，果然是小哥幹的」，他則搖頭，「這大戶幹的，我只是喝湯。」