竹科工程師妹想改當「超商店員」躺平！過來人給建議：薪水還變多

▲原PO說，當工程師讓她身心俱疲員。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位網友說，她在新竹當工程師，每天被折磨到半夜，但不當工程師也不知道自己能做什麼，想當超商店員躺平，又怕老了流落街頭，「大家除了工程師外還有什麼比較好的選擇。」

一名女網友在Dcard以「不當工程師可以幹嘛」為題發文，表示「小妹本人在新竹身心俱疲。不入流的薪水比不過玩大富翁的學長姐，每天被折磨到半夜，看著最新一包的分紅也沒有任何想繼續的動力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，「但除了工程師外我真的不知道自己可以做什麼，有時候真的很想回家當個超商店員躺平，但又怕老了沒地方住生病沒錢看流落街頭，請問大家除了工程師外還有什麼比較好的選擇？還是乾脆去個工研院待到65歲爽爽退休。」

此文曝光後，網友紛紛留言「我的計畫是新竹工作高雄買房，然後存個2000萬，就辭職回高雄隨便找個大學妹多的輕鬆工作」、「妳累了，要嘛休息要嘛躺平，不要跟學長姐比錢，畢竟人家也是一路熬過來，如果他們過很慘妳更要擔心」、「找底層工作會被羞辱，那些人看到你學歷就高潮，會極盡所能羞辱你」。

也有過來人說，「我前幾年也是這樣，每天加班 三不五時搞到半夜 身心俱疲，但就是撐一下 跟同事們打好關係，同事一個個走了之後保持聯繫，就能打聽哪邊有爽缺可以內推，我現在跳去外商，薪水變多，每天還6點下班。」「身心俱疲之後，接著就是身心健康會開始漸漸亮紅燈，緊接著出現一些症狀或傾向，或輕或重。不一定要躺平，但好好休息一下是真的是蠻重要的功課哦。」

延伸閱讀

▸ 汪建民病逝／汪建民癌逝！吳宗憲悲痛：世事無常 曝2人最後對話

▸ 男童爬上休旅車蹦跳！被抓大哭「我是小孩子」：放過我吧 下秒偷打女車主

▸ 閨蜜提醒老闆算錯錢！男友請客秒暴怒：搞我！沒給我面子 她傻了