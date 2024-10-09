SRF電廠收國際垃圾？臺灣立方聲明駁斥假訊息：勿扭曲再生能源發展與升級

▲（圖／翻攝臺灣立方官網）

記者陳弘修／台北報導

對於近期有聲音指稱臺灣立方能源股份有限公司於桃園投資的再生能源電廠將收受有害廢棄物、醫療廢棄物、國際垃圾，以及透過不當方式進行利益輸送，臺灣立方8日發布三點聲明嚴正駁斥。台灣立方強調，特定人士散佈的是虛假訊息，刻意抹滅該公司長久以來為台灣環保產業的付出，同時也造成桃園市政府受到議會質詢之困擾及壓力，這種圖散佈虛假訊息應立刻停止，勿扭曲再生能源電廠協助環保產業發展的初衷。



臺灣立方表示，公司在桃園投資的再生能源電廠是響應政府政策，引進國際先進技術藉以促成台灣環保產業的升級，「一個健全的環保產業發展方能構成良好的靜脈產業鏈，此對於正處於高度成長的桃園市而言，不僅可以有效紓解人口增長及產業移入後所造成廢棄物處理壓力，亦可創造全新的再生能源電力，提升電力供應的穩定度」。



臺灣立方強調，不實訊息造成台灣環保產業技術升級之影響，有心人士應立即停止違法散播虛假訊息與混淆大眾視聽之不當行為，勿再扭曲公司協助台灣環保產業發展之初衷。



以下為臺灣立方嚴正駁斥不實訊息的聲明內容：



一、臺灣立方再生能源電廠不被允許直接收受廢棄物，亦不會直接收受廢棄物進行處理。



二、臺灣立方再生能源電廠只收受符合環保部公告標準及政府允許之合法燃料工廠所生產的固體再生燃料。



三、 臺灣立方要求提供燃料之廠商不得使用有害廢棄物、醫療廢棄物、國際垃圾為原料，且要求相關原料必需有60%以上為桃園市所產出之一般廢棄物或一般事業廢棄物，未來商轉後亦會配合政府主動稽查所有供料廠商，以避免廠商有任何違反規定之情形發生。