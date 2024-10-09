北市進出口公會邀王美花任諮詢顧問　她指公會是螞蟻雄兵力量大

▲IEAT黃教漳理事長(圖中)與王美花諮詢顧問(左四共同頒發第20屆理監事貢獻獎章。（圖／IEAT提供）



記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)昨(8)日宣布邀請經濟部前部長王美花擔任諮詢顧問，王美花在該會第21屆第1次會員大會上指出，公會有6550家會員，是螞蟻雄兵力量大，各種不同行業藉用團體力量行銷國際，現在包括韓國在內，各國對台灣都有興趣，台灣即使在疫情期間經濟表現都維持全球頂尖地位，讓國際人士不再把台灣當成泰國。

王美花笑說，她現在不當部長比較有空了，新任部長郭智輝問她怎麼能做部長做4年這麼久，想想自己從次長到部長前後8年，歷經疫情，是最動盪的8年，從晶圓廠到菜市場、製造業到服務業、水電到國營事業，樣樣都要管，真的很辛苦。

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▲頒發入會滿70年的榮耀70會員獎，左起興隆貿易公司吳欣穎董事長特助、王美花前部長、黃教漳理事長、台灣原料行公司馬菀蓉董事長。（圖／記者張佩芬攝）

北市進出口公會擁有6550家貿易廠商，其中經營製造業近1300家，從事進口業者約3500家，會員並遍及全台各主要城市，會員的總進出口額約佔全國40%，會員總雇用員工數也達60萬人，並與全球177個各國重要工商團體簽訂姊妹會合作備忘錄協議，是台灣貿易界的最大組成單位，也是台灣最具規模的商業團體之一，王美花要大家發揮團體力量，繼續努力。

昨日下午選出新任理監事與理事長後，晚間在台北國賓飯店中餐廳舉行第21屆理監事聯誼餐會，會上擁有優美嗓音的王美花第一個被拱上台唱歌，剛唱完一首，很多人就點歌，要她唱今年年初在公會尾牙上讓大家驚豔不已的「如果雲知道」。

▲黃教漳(左)與王美花(右)被新生代理理監事邀請上台一起參加帶動唱。（圖／記者張佩芬攝）

公會這次新選出的理監事當中，有十席是新生代企業家，在晚宴上，他們熱歌熱舞，被譽為舞王的顏柏軒，還能跳現在最熱門且高難度的16蹲舞步，當他們邀請王美花與理事長黃教漳一起上台唱「妳是我的花朵」時，兩人與幾位資深理監事也一起上台參加帶動唱，熱情帶勁不輸年輕人。