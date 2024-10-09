10月發錢了！18筆給付接力入帳　188萬人領1.9萬元

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

10月了，勞保局每月固定入帳的各項給付接力發放，今（9）日起至月底，共有18項給付接連入帳，今天有國民年金保險生育給付率先入帳，其中，攸關近188萬人的勞保年金給付將在30日入帳，平均每人可領到約1.92萬元。

據勞保局統計，勞保年金給付有約188萬人可領取，核發金額約360.5億元，平均每人約可領到近1.92萬元，不過實際領取金額仍依個人投保狀況而定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞保局10月入帳給付如下：

10／9：國民年金保險生育給付入帳日

10／15：國民年金保險喪葬給付入帳日

10／17：國民年金保險生育給付入帳日

10／18：老農津貼、農民月退休儲金等2筆入帳日

10／24：國民年金保險生育給付入帳日

10／25：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等2筆入帳日

10／30：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金首發案等3筆入帳日

10／31：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付等7筆入帳日