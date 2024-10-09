比爾蓋茲與鴻海的另類接觸！為何他投資核融合，還要牽手台灣？

圖文／今周刊

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）坐擁1052億美元身家（逾3.41兆元台幣），如今除了投資核融合等未來新能源，如今也跟鴻海集團有了另類接觸。

這個接觸就是蓋茲2015年成立的新能源創投業者「突破能源」（Breakthrough Energy Ventures），與鴻海集團在新能源商業化的項目搭上線了。

鴻海邀來四家歐美新能源業者對談

鴻海（2317）於周二（8日）舉行為期兩天的2024鴻海科技日，亮點之一就是鴻海宣布將攜手合作夥伴，投入新能源領域，並扮演愈來愈重要的角色，特別是在電動車和能源儲存（Energy Storage System, ESS）的布局。

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因此，今年的智慧電動車夥伴對談，特別聚焦在鴻海的新能源發展，鴻海邀來突破能源公司的合夥人Libby Wayman、全球能源業者GE Vernova永續長Roger Martella、BMW i Ventures董事總經理Marcus Behrendt，以及動力電池業者Our Next Energy​（ONE）創辦人Mujeeb Ijaz上台分享，說明與鴻海的未來合作願景。

根據突破能源官網，截至今年8月，該公司已經對100多家相關企業投資了35億美元（逾1100億台幣），而ONE就是其中之一。

▲比爾蓋茲創辦的突破能源，這次由合夥人Libby Wayman代表出席2024鴻海科技日，並發表短講。（圖／鴻海提供）

劉揚偉：鴻海是把對方理念商業化的重要夥伴

鴻海董事長劉揚偉在媒體聯訪時段，回答記者對於與蓋茲創投事業合作的緣由時，提出了以下說明。

「其實我們做EV（電動車）的時候，就已經感覺到，最主要的零組件、佔成本最高的就是電池，電池除了可以做EV之外，也可以做儲能電池，所以當初我們去做電池的時候，就已經朝著兩個方向來設計Battery Cell。」

「很快的大家就會聽到，我們在高雄的電芯廠即將開始量產電芯，可以用在這個ESS上面，也可以用在電動車。」

「如果用在ESS（儲能系統）上面，就跟能源強相關；如果用在車子上面，跟能源就弱相關。弱相關是說它可能在車上，在需要的時候，它可以暫時變成能源，這就是我們在跟ONE合作的。」

▲鴻海董事長劉揚偉及集團電動車策略長關潤，周二出席鴻海科技日的聯訪。

「另外一種是，它100%在做Energy（能源），就像我們跟GE Vernova，他們專門做Energy，需要專門的電池，去做Energy。跟Bill Gates的Venture（創投公司）這邊，就是跟他們一起來合作推動，如何轉換到new energy（新能源）。」

「他們的理念大致是，不能口號式的去講綠能，必須要有一個經營模式，這個經營模式必須能賺到夠多的錢，然後去做綠能，需要有這樣的配合才可以持續下去。」

「鴻海是在這個事業上，可以讓它這個理念可以commercialize（商業化）一個很重要的夥伴，所以我們會在這方面會跟他們合作，大致上是這樣的一個合作的方向。」

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