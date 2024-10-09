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先探／謝金河：全球股市豬羊變色的底蘊

圖／先探投資週刊 提供

九月十八日美國宣布降息兩碼，其實這是世界變化開端的起點，這一天美國Fed宣布降息兩碼，核心利率從五．二五～五．五％，下調為四．七五～五％，這是二二年美國暴力升息後首度降息的動作。而在美國降息兩碼之後，中國人行在九月二十四日宣布降準兩碼，同時放水八千億人民幣巨資，對股市、房市展開空前救市行動，接下來是中國、香港股市全面大漲，在中國國慶日休市前一天，九月三十日深滬兩市股市成交量加總二．五九兆人民幣，香港股市也在台灣放颱風假的這一天，恆生指數在暌違三○七天之後又超車台灣的加權指數。

文／謝金河

美國升息到了終點

世界發生了這麼大的變化，我們要先來看看這個變化的起點。先從美國升息看起，美國的升息起點是二二年三月六日，Fed率先升息一碼，這是在二月二十四日俄烏戰爭開打之後，隨著美國ＣＰＩ逐月竄高，Fed在二二年升息七次，共升了十七碼，Fed利率也從○～○．二五％上升到四．二五～四．五％，這是史上罕見的暴力升息，這個猛爆式的升息，讓美國股市紛紛回檔，道瓊指數從三六九五二．六五下殺到二八六六○．九四，Nasdaq從一六二一二．二三下修到一○○八六．八三，費半指數從四○六八．一五跌回二○八九．八二，台股在大家印象深刻中從一八六一九．六一跌到一二六二九．四八，大約回到一九九○年一二六八二的位置。在技術面，三十年前的天價，三十年後變成鐵板支撐，在升息的狂風暴雨中，那時候很多人看台股會跌破萬點。

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我認為號稱多頭總司令的張錫，當時喊台股上看兩萬點，在那個時點承擔了不小的壓力，進入二三年，美國Fed繼續升息，這一年升息四次，一次升一碼，共升四碼，利率最高到五．二五～五．五％，Fed最後一次升息是二三年七月二十六日，利率落在五．二五～五．五％，美國升息到終點，也給全球股市帶來新一輪的奔馳。

接著世界迎來ＡＩ新浪潮，Nvidia、AMD領航，台積電成了中流砥柱，Nvidia在分割後股價一度漲到一四○．六七美元，台積電ＡＤＲ到一九三．五七美元，市值越過一兆美元，在ＡＩ帶領下，ＳＯＸ指數上衝到五九三一．九三，代表大型科技股的Nasdaq 100指數拉升到二○六九○．九七，台股加權指數也跑到二四四一六．六七，這是全球股市ＡＩ的盛世時代，而在這個大奔馳中，日本的日經指數也越過一九八九年的三八九五七，一口氣衝到四二四二六．七七，而一直持續牛市的印度股市狂奔到八五九七八．二五。

Fed停止升息後，全球股市以美國、日本、印度、台灣，甚至是歐洲的德國、比利時、荷蘭、西班牙、丹麥、挪威等國股市相繼大漲，市場上正在期待Fed的降息，而這一段期間，中國在美國擴大利率的情況下，中國與美國利差縮小，造成中國資金極度外逃，用一個最簡單的例子，二○一四年中國外匯儲備創下三．九九兆美元的歷史新高，可是十年後回頭看，中國外匯儲備到今年八月是三．二八三兆美元；換句話說，中國的外匯儲備經過十年不增反減，足足少了七千多億美元。

空頭市場會有反彈波

照理說，中國每年的外貿出口順差至少逾七千億美元，二三年有八二三二億美元，也就是說，從外貿順差轉化成的外匯儲備如果資金沒有外逃，現在至少應累積七到八兆美元，那麼現在中國的外匯儲備應該有十一兆美元以上，外匯儲備不增反減，源頭是資本外逃，中國的有錢人把錢搬到境外，在資金外逃的情況下，從二二年至今，上證從三七三一．六九跌到二六三五．○九，深圳成分指數從一六二九三．○九跌到七六八三．六三，滬深三○○從五九三○．九一跌到三一○八．三五，最慘的如香港國企指數從一二二七一．六跌到四九一九．○三，恆生指數從三一一八三．三六殺到一四五九七．三一，去年台股在十一月二十八日這一天對港股「彎道超車」，讓大家印象深刻。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2321期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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