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先探／熱錢大轉彎　Q4勇敢換股

圖／先探投資週刊 提供

中國全力作多股市，美國企業財報陸續公布，台灣則有台積電及大立光召開法說會，股市大震盪勢必難免，台積電大聯盟、AI伺服器族群以及九月營收創高股將是領先族群。

文／方亞申

伊朗超過一五○枚飛彈大舉轟炸以色列，中東地緣政治更加混亂，國際油價上漲超過一成，逼近八○美元，代表事態嚴重，尤其美國十一月初舉行總統大選，若是川普當選，恐怕變數將進一步複雜化。其實若以先前美國公布非農業就業人口較預期好，經濟狀況持續強勁，對多頭將是好事，但油價若走高至八○美元以上，間接影響到美國ＣＰＩ，則十一月聯準會利率決策會議是降一碼或不降又令人擔心。

至於企業財報，投資機構預估標普指數今年來再大漲二成、市值激增逾八兆美元後，標普指數成分企業第三季獲利預計將較去年同期增長四．二％，雖然是美企獲利連續第五季成長，但增幅卻低於今年第一、二季與去年第三季。隨著第三季企業財報季在十日後揭開序幕，股市漲勢能否延續，也將受到重大考驗。銀行股公布財報率先上陣，預估將不錯，是多頭注意焦點族群。

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輝達總市值默默來到第二名

較好的是歐洲央行（ＥＣＢ）近日表示，ＥＣＢ可能於十七日例會降息，原因是經濟成長疲弱，尤其是最大經濟體德國經濟狀況很不好，降息是必須的。ＥＣＢ今年已調降利率兩次，在預期通膨下降中，市場如今預期官員將在十月與十二月決策會議加速降息，所以德股還能在月線之上震盪。另一方面，日本新首相出爐後，市場以過去新首相偏向利率調升言論預期，匯市一度大升逼近一四一兌一美元、股市大跌反映；所幸隨後新首相出面表現暫無升息意圖，日圓再貶向一四八至一五○兌一美元，日股恢復強勢，在季線之上震盪。

再對照美國在企業財報及總統大選變數前，四大指數在月線之上震盪（惟指數與月線相距很近），表現還算不錯。不過若不幸出現長黑，就可能向季線測試支撐—道瓊在四萬一千點、標普在五五五○點、那指在一七五○○點、費半在五千點。

而統計自一九五○年來，十月每天的平均報酬率走勢，可以看到指數在十月十日容易下跌，並且開始盤整，到了十八日後又可能開啟另一波下跌，隨後在十月底反彈，平均十月在大選年是下跌 ○．八五％。惟以標普為例子，到了十一月則是全年上漲機率最高的月份，其次是二月及三月。換句話說，十月份拉回逢低可以尋找注意標的，等待總統大選結束後，資金寬鬆可望啟動另一波漲勢。

以現階段來看，美、歐盟、英、加拿大及韓國等，利率都可望調降，降息初期的一個月對股市將較不利，但是之後三至六個月股市偏向上漲，所以也不必太悲觀。至於中東地緣政治問題，歐美挺以色列對抗伊朗，但也不希望事件擴大，最有可能是恐怖平衡，這樣油價也不至於大跌或超漲。

至於美股，零售股沃爾瑪及金融股如摩根大通、摩根士丹利、花旗、富國銀行等，股價姿態都還算高，艾克森石油亦同。而震盪較大的科技股不可不提，蘋果新機推出後，銷售看多看空都有，主要是ＡＩ應用尚未成為顯著賣點，蘋果股價跟著回檔；微軟、谷歌及亞馬遜股價也不強。所幸臉書近期股價一度創歷史新高，該公司推出ＡＩ影像生成工具Movie Gen，將與OpenAI的Sora對打。

其次，OpenAI二日正式宣布，在新一輪籌資募得六六億美元，使估值達到驚人的一五七○億美元，是全球目前市值僅次於自節跳動及SpaceX的第三大市值獨角獸，使得ＡＩ又有話題性。

最重要是市場對於臉書新產品看好，股價創新高。AMD股價也盤堅推升；而特斯拉近期將推出Robotaxi無人計程車，臉書及特斯拉一向是輝達ＡＩ晶片最大採購者，若兩者在ＡＩ應用有成下，加上近期傳出美國政府替ＡＩ晶片行銷中東開綠燈，這些對於輝達將是利多。

輝達近期股價盤堅推升，不知不覺中總市值又來到三．一三兆美元，超過微軟的三．○四兆美元，僅次於蘋果的三．三七兆美元。輝達隨時都可能篡位蘋果重登總市值第一名。此外備受爭議美超微（SMCI.US），在交出財報後股價再度強漲；博通股價表現亦不錯，看來進入第四季，ＡＩ依舊是科技股成長的最佳題材。而輝達執行長黃仁勳持有輝達身價已超過英特爾總市值（不到一千億美元）！

台股漲聲響起的有力後盾

至於中國十一長假強連續放出十七項以上利多，包括降息、降準、降購屋自備款、取消或放寬限購令、鼓勵企業買庫藏股，資金水庫打開，使得長假前深滬股市大漲二至三成；放假期間，香港股市以及美、台相關ＥＴＦ全面大漲，大多呈現溢價。但八日放假回來開盤後，深滬股市雖大漲三至五％，不如預期多，且又下殺，所以ＥＴＦ價格呈現一至二成大幅度拉回，震盪幅度相當大。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2321期精彩當期內文轉載》

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