基隆港高遠新村招商　逾90年官舍邀投資人發揮巧思賦予新風貌

▲基隆港逾90年官舍招商海報。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司將於本月16日(星期三)上午10時30分舉辦「穿古越今的歷史建築高遠新村招商說明會」，向投資人介紹招商相關資訊，共邀體驗富含港口文化及城市歷史的建築風貌，也期盼投資人賦予新風貌。

「高遠新村」舊名為「築港出張所仙洞町官舍」，為1930年日本統治時期基於築港需要，於昭和町興建之官住宅建築，為最高主管官階之官舍建築「築港出張所官舍」之用，後續亦作為基隆務局歷任局長之官舍，建物至今已超過90年歷史，深具歷史意義及價值。

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高遠新村地理位置優越，環繞在基隆港西岸眾多優美著名的觀光景點之中，除了可以眺望基隆港東西岸的風景，高遠新村取其名，位置高但距離不遠，從基隆港東西岸郵輪碼頭到高遠新村僅約5分鐘車程。未來無論是郵輪旅客或市民及觀光客，都可輕鬆抵達高遠新村，飽覽基隆港市風光及發掘歷史發展脈絡，是最好的觀景點。

本次招商說明會除了向投資人介紹招商相關資訊，更希望能讓參與業者體驗富含港口文化及城市歷史的建築風貌。基隆港務分公司期許投資人能發揮巧思，以有別於市區常見的小型連鎖咖啡餐飲店，在經營上融入高遠新村的歷史與文化底蘊，結合周邊特色景點，將高遠新村活化打造為鄰近基隆港之特色地標與私房秘境，成為遊客及市民的假日休憩勝地。

本次高遠新村招商說明會由基隆港務分公司主辦，邀請業界先進共襄盛舉，詳細報名及招商資訊歡迎洽詢基隆港務分公司業務處(02-24206365)。