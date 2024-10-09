聯發科AI旗艦晶片天璣9400來了　採台積3奈米製程「功耗降四成」

▲聯發科發表AI旗艦晶片天璣9400。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日推出專為邊緣AI設計的最新旗艦5G Agentic AI晶片「天璣9400」。天璣9400是聯發科技第四代旗艦行動晶片，採台積電第二代3奈米製程，並採用第二代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU 架構，以及最先進的GPU和NPU，相較上一代天璣9300，單核性能提升35%、多核性能提升28%，功耗較前一代降低40%，

聯發科總經理陳冠州表示：「聯發科技帶著AI推手的使命，積極推動生成式AI技術快速發展與普及。天璣9400擁有agentic AI強大功能，能完善支援符合未來使用者需求的各類生成式AI應用程式、提供個人化服務，並率先支援裝置端LoRA訓練和影片生成，賦予裝置尖端生成式AI能力。聯發科技第四代旗艦平台天璣9400承襲卓越的性能與能效設計，為使用者打造非凡的旗艦體驗；我們將透過不間斷的技術突破和產品創新來帶動聯發科技在市場上穩健成長。」



天璣9400採用第二代全大核CPU，包含最高頻率可達3.62GHz 的1個Arm Cortex-X925核心，以及3個Cortex-X4、4個Cortex-A720核心。相較於上一代旗艦晶片天璣9300，天璣9400單核性能提升35%、多核性能提升28%；此外，天璣9400採用台積電第二代3奈米製程，使其功耗較前一代降低40%。



天璣9400整合聯發科技第八代AI處理器NPU 890，擁有勝於以往的生成式AI性能。NPU 890率先支援裝置端LoRA訓練及其高畫質影像的生成，並首先提供開發者Agentic AI能力。天璣9400的AI性能和能效相較於上一代有顯著提升，包括在大型語言模型（LLM）提示詞處理性能（prompt performance）提升80%、功耗節省35%，為未來AI創新應用奠定運算基礎。

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天璣9400亦整合聯發科技天璣Agentic AI引擎（Dimensity Agentic AI Engine），可將傳統AI應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的agentic AI應用。聯發科技正在積極與開發者合作，提供能讓AI代理、第三方應用程式和各模型溝通的統一介面，以實現AI跨應用串聯，從而能高效地運行邊緣AI運算和雲端服務。同時，該技術還可縮短AI產品的開發週期，有利於加速構建應用更豐富的天璣AI生態。

天璣9400整合12核心Arm Immortalis-G925，其光線追蹤性能較前一代提升40%。天璣9400搭載PC等級的天璣OMM追光引擎，可渲染出逼真的遊戲光影效果。此外，天璣9400強勁的GPU能力較前一代提升高達41%峰值性能和節省44%功耗，讓玩家擁有更長的遊戲體驗時間。此外，天璣9400支援MediaTek Frame Rate Converter（MFRC 2.0），以提供更流暢的遊戲體驗，並配備超解析度技術（Super Resolution Technology），同時享受極致畫質與功耗節省的好處。



天璣9400搭載旗艦ISP影像處理器Imagiq 1090，支援天璣全焦段HDR技術，讓影片創作者輕鬆捕捉每個焦段的美好畫面，天璣9400最佳化拍照與攝影的功耗技術，相較於上一代於4K60影片錄製，其功耗使用可降低14%。