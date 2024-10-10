AI模型解讀氣候數據！投資專家：可聚焦「美國龍頭股」參與AI成長

▲輝達（NVIDIA）今年推出用於氣候科技的突破性生成式AI平台「Earth-2」，可以精準預測天氣的巨大變化。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全球氣候變化日益加劇，預測最快5年內地球升溫將突破攝氏1.5度的防火線。保德信指出，各國減碳目標緩不濟急，然而透過AI的強大計算能力和數據分析，能夠更快速且更準確地預測氣候變化趨勢與影響，從而提前制定應對策略，減少災害帶來的損失。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，聯合國指全球暖化時代已結束，目前須面對「全球沸騰」時代，颶風、乾旱、洪水、熱浪、森林火災事件將有所增加，根據調查，每年極端事件造成的損失有1430億美元因氣候變遷所造成，未來若氣候變遷更加嚴峻，經濟損失恐更加龐大。

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看到AI運用在氣候變遷的龐大商機，彭子芸表示，AI龍頭輝達（NVIDIA）今年推出用於氣候科技的突破性生成式AI平台「Earth-2」，可以精準預測天氣的巨大變化，透過物理模擬、AI觀測數據，以連續性預測地球氣候變遷，可以降低天災帶來的衝擊。

彭子芸進一步說明，「Earth-2」採用新型的生成式AI模型「CoreDiff」，蒐集全球各種氣候模擬和地理空間資料，運用人工智慧與高解析度的互動模擬，來加速氣候和天氣預測工作，所生成出來的圖像解析度，比當前既有的天氣預報模型高出12.5倍，分析速度大幅提升1,000倍，讓天氣預測更有效率。

隨著生成式AI技術進一步發展，讓AI能夠分析更大量的天候數據，提供更長期的天氣預測，不僅有利於相關商機發展，也能幫助各國提前應對極端氣候事件，彭子芸舉例，歐盟執委會6月啟動的目標地球系統「Destin E」，即為一套預測氣候變遷的情境模型，可以模擬自然現象和人類活動之間的相互作用，有效應對天災，甚至可以進一步應用在保護生物多樣性、管理水資源、推動再生能源，甚至成為調整歐盟政策的參考。

眼見AI運用範圍持續擴展，且相關AI科技領導企業多為美國公司，彭子芸建議，不妨以聚焦美國龍頭股的相關基金，參與AI市場的長線成長契機，並鎖定於具市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長的企業。