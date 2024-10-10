群聯9月營收44.31億元、月減7.8%　前3季營收仍寫同期次高

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 9月合併營收為新台幣44.31億元。月減7.8%、年減11.45%，全年度營收累計至9月份達新台幣463.63億元，年增43%，為歷史同期次高。

群聯2024年全年度累計至9月份之整體 NAND 儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 達到30%，為歷史同期新高，顯示市場對於高容量的 NAND 儲存模組產品的需求趨勢持續上升。

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群聯電子執行長潘健成指出，零售市場低階 SSD 的需求持續低迷為預料之中，主要因素為「SSD已是目前主流 PC 電腦規格的標準配備」，終端消費者自行在零售通路購買 SSD 升級的需求改為提升 SSD 容量或是升級高速 SSD，而這樣的需求轉變正好與群聯轉型中高階 SSD 市場的策略相符合；換言之，未來如果只靠低價競爭的 SSD 供應商，勢必會愈來愈辛苦。

潘健成說，群聯多年來已經積極布局非零售 (Non-Retail) 的客製化中高階 SSD 市場以降低市場供需波動對公司營運的影響，例如工控儲存市場是群聯已經耕耘超過 10 年的客製化儲存市場且近期有感受需求相對的強勁、群聯企業級 SSD 品牌 PASCARI 持續穩定出貨、生成式 AI 的地端微調運算方案 aiDAPTIV+也在各種 AI 應用場景持續擴大成功導入案例等。此外，針對台灣 AI 數位化轉型的政策，群聯也拋磚引玉透過捐贈aiDAPTIV+方案給大專院校，希望藉此加速 AI 教育的普及化；更進一步，群聯也積極地與產官學單位洽談地端安全可負擔的 AI 運算方案導入，這些布局預計都將在未來的營收獲利持續正面的挹注。