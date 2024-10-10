台積電、大立光法說會17日同步登場　擔綱產業風向球

▲台積電、大立光同在17日法說，成台股風向球。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

大立光將於10月17日舉行法人說明會，屆時將公布第3季財報並釋出未來展望，由於大立光、台積電法說會都在17日登場，法人認為，同天將揭露半導體產業、手機產業、蘋果供應鏈的後市展望，成為重要風向球。

大立光宣布，將於10月17日舉行法人說明會，屆時將公布第3季財報與第4季、明年展望，法人也會關注毛利率走勢、新廠進度、手機鏡頭升級趨勢等訊息。 由於大立光法說會與台積電都選在17日舉行，法人認為，兩大龍頭廠對產業的看法，將成為半導體產業、手機產業、蘋果供應鏈後市景氣的重要風向球。

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大立光自結9月營收新台幣65.24億元，月減7.04%，較去年同期增加17.08%。大立光指出，9月營收較8月下滑，主要因為8月先行出貨給客戶影響；第3季營收189.49億元，季增72.5%，年增39%，創單季新高，累計前3季營收412.47億元，年增33.23%。 大立光表示，客戶持續為新機拉貨，10月動能將與9月相當。

另一光學鏡頭大廠玉晶光公告9月合併營收25.86億元，月減2.06%，年減25.3%；累計前3季合併營收177.27億元，年增19.45%。 玉晶光表示，今年9月營收與8月差不多，但較去年同期衰退，主因VR相關產品出貨減少很多所致，第4季營收通常會較第3季略低，但實際狀況還是要依客戶下單及工廠生產為主。