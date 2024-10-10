12家金控前3季賺逾2765億　中信金EPS達2.09元暫居冠

▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金控9月業績陸續揭曉，除了富邦金（2881）、國泰金（2882）尚未開獎外，已揭露業績的12家金控前3季獲利高達2765.87億元，較去年同期大增30.31%，其中以中信金（2891）自結前3季稅後純益586.49億元、每股稅後純益（EPS）達2.95元暫時居冠；元大金（2885）前3季270.95億元、EPS達2.09元，成為「唯二」EPS衝破2元的金控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以前3季累計數字來看，已公告的金控中有5家業者獲利衝破200億元以上，以中信金前9月合併稅後純益586.49億元暫居領先，這個數字同時已超越中信金去年全年獲利，並創下歷年同期新高。

除了中信金以外，元大金、兆豐金（2886）、凱基金（2883）、第一金（2892）自結前3季稅後純益也都有200億元以上的水準，其中元大金因為子公司元大證券在自營、承銷與衍生性商品收益成長，帶動元大證9月抵抗台股日均量縮、經紀手續費下滑衝擊，單月獲利續增，元大金自結前3季EPS達2.09元，在已公告獲利的金控中暫居后座。

至於官股金控9月在失去股利入帳加持下，單月自結獲利數明顯低於8月，前3季自結數以兆豐金稅後純益293.21億元、EPS達1.98元最高；而華南金自結前3季稅後純益178.52億元，年增率31.41%奪公股金控「最佳進步獎」。

