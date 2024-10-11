台積電再破千元！　專家點名4檔ETF「順風爽賺」

▲投資達人超馬芭樂王仲麟，推薦4檔含「積」量超過3成ETF，與台積電一起動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

市場上掀起該買0050還是台積電的論戰，投資達人超馬芭樂說，兩者各有好處，投資人可以兩者兼得、也能各取所需。不過，除了0050外，還有19檔市值型、含「積」量超過3成的ETF，當中有4檔更是與台積電連動性超高，只要台積電漲，ETF就會跟著活蹦亂跳。

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近來鄉民最熱烈討論的話題，就是存股到底該買元大台灣50（0050）好、還是擁抱護國神山台積電佳呢？投資達人超馬芭樂王仲麟說，這兩者各有好處，也沒非擇一不可，投資人最重要的是釐清自己想要什麼，不需糾結。

不過，如果對於單一個股的波動會很剉，那麼，除了國民ETF 0050外，還有19檔ETF含「積」量至少3成，而王仲麟特選4檔流動性佳，且股價漲跌跟著台積電亦步亦趨的標的，讓投資人的財富也能跟著台積電動起來。

王仲麟解釋，台積電占0050的權重，並非一開始就如現在超過50%之多，而是隨著台積電的基本面變好、股價跟著水漲船高而漸增；且投資人可從配息、資本利得與投資風險分散，三個角度來看自己的需求。

首先從配息來看，0050每年配息2次，殖利率約2.5%；台積電每年配息4次，因為股價漲多，殖利率約1.5%，和定存差不多。

另外，台積電最迷人的是個股股價上漲的資本利得；0050因是一籃子股票，具有分散風險的功能，上漲的幅度自然不如台積電多。不過，以今年7、8月股價大幅修正時觀察，台積電的股價修正達25%、0050只有20%，可以看出ETF的波動幅度相對小，「投資人應自己判斷需求，可以兩者兼得，也能各取所需。」王仲麟強調。

王仲麟進一步在節目中特選4檔流動性佳，且貝他值相當高的ETF，他解釋，貝他值是代表單一標的對比大盤的波動性，市場表現的貝他值基準是1，貝他值大於1，代表標的會在市場表現好時更亮眼，市場表現差時更疲軟；而貝他值等於1時，代表波動與市場同步。想知道王仲麟挑出的ETF是哪4檔？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現，https://youtu.be/0Bt8klITChU。

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