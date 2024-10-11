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郭智輝掛保證「2030年前供電無虞」　盼立院通過台電2千億補助

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢，左為經濟部長郭智輝。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢，左為經濟部長郭智輝。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

總統賴清德昨天發表國慶演說，宣示能源部分會穩定供電，經濟部有沒有信心？經濟部長郭智輝表示，現在到2030年為止，所有穩定供電的電廠計畫都是完備的，只要地方政府、國人支持，到2030年之前是可以蓋電廠的，電力就可以完整供應，大家用電無慮。

針對台電爭取撥補2000億元預算，但是藍、白一直在阻擋，郭智輝指出，2000億元的補助對台電的獲利、財務上面的幫助非常的大，如果2000億沒有辦法進來的話，當然台電會比較辛苦。

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郭智輝認為，「委員應該跟我們都一樣，不願意看到物價的波動。」要改善台電的財務內容，可能都會動到一些民生物價，所以2000億元補貼就是來貼補民生用電會比較多，希望能夠得到，委員跟我們大家一樣，都不希望整個社會物價波動。

此外，賴清德昨日國慶演說也提到二次能源轉型，經濟部也指出，下個階段鎖定地熱跟小水力，外界關注具體期程、目標以及目前進度。

郭智輝表示，地熱方面，在過去的研究裡面選了10個地方，目前大概先從4個地方開始來做探勘，這個月底前會有第一個4000公尺、比較深層的探勘，如果成功，以後就可以快速複製到其他地點。

郭智輝指出，小水力的部分，現在在計畫配合水利署所有的整治計畫後，會留下做小水力發展的過程，可能利用水上下流動來推動發動機，會在哪些地方來做，現在一切都還在規劃，預計明年開始就會有幾個在已經有水力發電的地方，利用水利署的計劃來推動。

郭智輝也說，關於核能部分，經濟部是執行單位，都不斷的關注社會科技，世界先發展新的科技、新的作法、其他國家的趨勢是怎麼樣，經濟部是執行單位，會在這一方面先準備。

關鍵字： 能源電力台電地熱小水力

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