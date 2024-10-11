奇鋐AI布局「3大獲利動能」！美系外資按讚：目標價上看875元

▲美系外資看好奇鋐後續發展。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

AI伺服器散熱夯，奇鋐（3017）11日股價以615元開出，最高飆上638元，漲幅逾5%。美系外資在最新報告中指出，看好奇鋐全系列冷卻解決方案在2026年AI基礎設施，使得營收占比提高至25%、獲利占35%，並從冷卻零組件至伺服器機箱和液冷系統，可望延伸至最新iPhone的散熱模型，因此重申「加碼」評等，目標價由原先的830元，調高至875元。

美系外資指出，奇鋐具有全方位解決方案，包括3D VC、冷板模組、伺服器機殼和導軌套件的冷卻風扇等，尤其奇鋐在輝達NVIDIA Hopper GPU伺服器的3D VC占據主導地位，並且在即將推出的新Blackwell平台中，將在B200伺服器提供空冷與3D VC、以及GB200伺服器提供液冷及冷板模組中保持重要地位。

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從雲端服務供應商（CSP）和伺服器品牌客戶的出貨紀錄都可以證明奇鋐的地位。奇鋐管理層也對全方位解決方案的投入，將進一步鞏固供應地位，包括伺服器機箱、導軌套件和液冷系統。

美系外資上調GB200伺服器機架中冷板模組的價值，預估每個機架液冷系統成本為8萬7,950美元，比先前預測高出7%，在交換機托盤中的冷板模組帶來上升空間，假設奇鋐的冷板模組供應份額達50%，意味著奇鋐AI相關收入將在2025年增加42%、2026年增加47%。

另外，AI伺服器機箱也是另一個獲利動能。美系外資表示，根據調查顯示，奇鋐利用交叉銷售加乘效應，贏得來自微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services）、Meta等公司的GB200伺服器機架系統的眾多伺服器、交換機機箱等項目，這將獲得約40%的機箱供應份額，成為奇鋐在2025年的另一個獲利動能，增加新台幣15億元至20億元收入，這將使伺服器機箱收入在今年成長69%後，預估明年再增長38%。

此外，奇鋐轉投資子公司富世達（3017）在金屬機械零組件供應也取得強勁的進展。除了向華為和摩托羅拉（Motorola）銷售摺疊機的鉸鏈外，富世達還加快冷板模組和伺服器導軌套件的快速斷開（QD）模組的產量，使得總收入將成長超過70%，這不僅增加了奇鋐的收入，還增強了內部零組件能力。