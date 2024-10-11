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26歲月入10萬「爸爸看不起」　他考慮轉行做1事！過來人狂勸退

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO考慮去開冰店。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

財富自由令人嚮往，賺錢發大財也是每個人的夢想之一，一名男網友表示，每月薪水10萬元，靠自己的努力買了一輛車，他也分享每天的工作日常，一早先去市場工作，下午收攤後回家休息，晚上再去火鍋店打工，爸爸認為菜市場品質低，建議他去學刨冰開冰店，他不禁好奇「冰店會賺嗎？」釣出過來人給意見。

男網友在Dcard發文，「月入10萬被爸爸看不起」，今年26歲，有車有存款，每天早上的工作是菜市場，清晨4、5點要起床到市場下貨，下午收攤後回家休息，晚上再去火鍋店打工，菜市場收入可領到10-12萬元，扣掉成本實際拿到8-9萬元，打工固定有1萬5千元，月薪超過10萬元。

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原PO提到，爸爸是針織公司的老闆，「收入肯定比10萬以上多的」，認為他做菜市場沒品質、低收入，勸他別做了，去學刨冰，開冰店可以賺很多，「現在店面這麼貴，動不動就10萬以上一個月，冰店真的有這麼好賺嗎？超級懷疑的」。

貼文曝光，有過來人分享經驗，「現在賣冰沒有那麼好賺了，已經開冰店十年的我飄過」、「我阿姨賣過冰，淡季別說收入了，連固定成本都負荷不了，但天氣一熱那個營業額真的離譜至極」、「現在開店無形成本太多了，我開冰店兩年，撇除固定支出，每個月都要額外花2-3萬在行銷上，整年度換算下來，賺的錢都在政府、房東、部落客的口袋裡了」。

也有網友認為，做菜市場也不錯，「賣菜比較好，累一點但是不必煩惱員工的問題。賣冰要請人，員工不能罵，會翹班，會告你違反勞基法，幹嘛請員工糟蹋自己」、「你爸講的大致上沒有錯，但冰有淡旺季，賣菜沒有喔，平均下來如果肯認真的話，賣菜市場還是比較穩定」、「我家附近菜市場的大攤位都買好幾棟透天了，同一條路，賣冰都倒光了」。

關鍵字： 財富自由月入10萬菜市場冰店網友討論

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