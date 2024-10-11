撐到領年終？「1人做3人工作」薪水又低　網喊逃：至少先做1事

▲原PO猶豫該苦撐還是果斷離開。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

如果已經動了離職的念頭，會馬上走人？還是會等領到年終獎金再行動？一名網友表示，在南部傳產工作3年了，1人要做3人份的工作量，月薪跟基本工資差不多，當初說每年加薪，但實際每年只加500元，好奇該撐到領完年終再走，還是現在就可以提離職了，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，已經30多歲，目前是南部傳產內勤人員，至今已待了3年，年中的時候就想換工作，因為薪水實在太差，還要一人做三人份的工作，考慮到台北找工作。她與朋友們討論過離職問題，大家都建議領完年終後再走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，她坦言，年終只有1個月，「好像也沒必要為了這個少得可憐的年終，還要拖到過完年」，而且提離職要提早一個月，到北部找工作外，還要花時間找租屋，擔心浪費太多時間會越來越難找到合適工作，「畢竟我也30幾歲了，沒有什麼家庭後盾只能靠自己，目前是還有一點存款可以生活，希望有前輩給點建議」。

貼文曝光，網友認為的確沒必要等到領完年終，但最好先找到工作再提離職，「可以現在開始找工作，找到再離職，現在妳存款應該不夠裸辭上北部租屋找工作吧」、「年終只有一個月…那我的話，會現在開始找，找到就離」、「我覺得妳可以先丟履歷看看，有的會先電話面試，以過來人經驗跟妳說，裸辭的薪水可能比較不好談」。

也有網友認為，年後的職缺比較多，「那妳過完年再提比較好！感覺妳公司非常精打細算，因為妳有經濟壓力無後盾，11月先提，12月離，過年怕妳會壓力山大，而且沒年終」、「過完年後一兩個月，真的職缺超級多！很多面試機會，我之前面試兩個全上，然後趕快進去做，不適合就趕快換！千萬不要再拖到畢業季」。