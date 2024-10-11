簡化流程「端到端」　聯邦快遞推出全新進口清關自助平台

▲「聯邦快遞進口清關自助平台」使進口流程更加簡化與高效。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞今（11）日宣布推出「聯邦快遞進口清關自助平台」，這項創新解決方案運用先進技術，回應台灣日益繁複的國際貿易需求，透過自動化一站式工具改善進口流程，為台灣進口商提供更透明的「端到端」整體流程，使進口流程更加簡化與高效。

聯邦快遞進口清關自助平台的主要功能包括統一自助服務平台透過集中文件管理與貨物追蹤簡化運輸流程；儀表板功能提高貨物進口各階段的可視性；主動通知功能加速清關流程盡可能降低延誤風險；全天候貨物監控服務使發貨方與進口商都可在取件後至多90天內追蹤貨物狀況。

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聯邦快遞亞太地區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示：「隨著業務節奏日益加快，聯邦快遞進口清關自助平台的推出恰逢其時，彰顯我們為客戶創造的價值。借助直觀的數位化解決方案，進口商可以隨時獲取即時資料，這意味著供應鏈效率的重大提升。這項服務簡化了供應鏈規劃，優化了運輸流程，從而讓客戶能夠節省更多時間，專注於業務增長，並優化其他關鍵營運環節。」

亞太地區預估於2024 年成為進口增長最快的地區，對於簡化清關流程的需求將不斷增加。根據台灣財政部統計，台灣進口量持續成長， 2024年上半年進口總額達到1,889.1億美元，相較去年同期增加7.8%。聯邦快遞進口清關自助平台目前已在台灣推出，有助客戶減少海關文件處理、關稅計算和法規遵循等流程的人工工作量。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「針對臺灣日益增長的空運需求及國際貿易的複雜性，聯邦快遞致力於提供創新解決方案。聯邦快遞進口清關自助平台專為簡化並加速清關流程而設計，助力台灣企業更有效管理進口業務，我們相信這項工具將進一步提升台灣客戶的整體使用體驗。」

聯邦快遞致力於為每個人打造更智慧的供應鏈，持續開發數位解決方案，幫助客戶預見挑戰並在瞬息萬變的全球市場中保持競爭力。聯邦快遞還提供其他數位工具，包括FedEx Ship Manager，幫助小型企業和電子商務客戶有效在線上管理貨物運輸。客戶也可以通過FedEx Ship Manager Lite在行動裝置上安排出貨。聯邦快遞應用機器學習等先進技術，為客戶提供四小時收件貨時間視窗，並持續利用技術優化其網絡，為客戶提供保持領先競爭力的工具。