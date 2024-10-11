▲台灣大車隊提供1.3萬輛「節能減碳車」服務。（圖／55688提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)9月份合併營收為2.51億元，年增1.27%；累計1月至9月合併營收為22.2億元，年增6.67%。Q3營收共7.52億元，創同期新高。

大車隊表示，累計1月至9月營收達22.2億元，年增6.67%，營運動能持續穩健成長，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數26,000人以上，市占率達28%，同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，平台週邊銷售與生活媒合服務營收皆持續穩健成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

55688台灣大車隊與台中市政府攜手邁向淨零，實踐永續觀光，共同推出台中高鐵站至高美濕地「雙高」共乘服務，打造「省時、省錢、又減碳」的綠色旅遊體驗。遊客只要在出發前1至3日撥打55688即可預約。

作為ESG的實踐者，55688不只努力提供全方位的生活服務媒合，更致力於與社會共創全方位的綠色經濟。除了以共乘服務協助政府推進綠色旅遊，在55688 APP上也提供1.3萬輛「節能減碳車」服務，等於每2台就有1台節能減碳車，以及有系統後台提供減碳車的里程數，讓企業用戶達成淨零目標更加便利。55688不只是叫車和生活服務的好幫手，更是與政府和企業攜手邁向淨零的好夥伴。

即日起至10月底至「55688掃描叫車合作店家」免費啤酒小菜限時送，詳情見台灣大車隊官網點選最新消息－2024/10會員獨享優惠；使用55688 APP點選「衣物送洗」預約「到府收送」，輸入序號PP24881享洗衣到府收送7件888元；使用APP的「代駕服務」，新戶首趟10公里免費，選擇付款與優惠並輸入優惠碼NEW440，現領55688代駕金440元。

年前大掃除超早鳥優惠開跑，至55688生活大管家官網預約年前大掃除每小時只要630元；全球快遞推出全國宅配均一價，只要一件即可收件，全台均一價120元，雙北地區最快當日到件；55688保修全台服務據點推出「55688萬聖節五告讚」， 11月底前購買不限品牌輪胎四條，即送銀離子車內殺菌服務乙次，購買指定固特異輪胎四條再加送Philips飛利浦無線隨身喇叭、F1不銹鋼隨行杯等好禮，壽星於Google評論五星打卡標記「55688保修送我生日禮」，再送洗髮乳。