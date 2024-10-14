愈妖愈買！陸港股ETF震盪劇烈　00887、00639股民雙雙破萬

▲香港證交所資料照。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到中國政府刺激經濟政策影響，陸港股市震盪劇烈，連結當地市場的ETF雖上周頻遭證交所、櫃買中心示警列注意股，但《ETtoday新聞雲》盤點6檔遭點名標的發現投資人有「愈妖愈買」的現象，其中單周漲幅最大的永豐中國科技50大（00887）僅4個交易日受益人就多近7千人，00887與富邦深100（00639）股民雙雙破萬人。

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受到雙10國慶影響，上周只有4個交易日，不過00887因10月7日（周一）全天漲幅116.32％打破ETF單日漲幅紀錄，當天溢價幅度超過222.24%，成為市場熱議標的，隔天（10月8日）發行公司永豐投信出手，實施初級市場申購控管，股價腰斬收跌48.49％，周三（10月9日）收漲15％，櫃買中心公告有投資人因殺進殺出00887爆1469萬2560元違約交割，並將00887打入處置股，自10月11日起至10月24日採分盤交易。

00887雖11日收22.15元，全日下跌0.85元或3.7%，但因7日開盤價就是當周最低價18.11元，全周漲幅仍高達23.39%。

集保統計，00887至11日為止股東人數來到11283人，不但股東人數破萬，且單周新增6993名股東，增幅高達163%，相當驚人。