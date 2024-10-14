ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

愈妖愈買！陸港股ETF震盪劇烈　00887、00639股民雙雙破萬

▲香港證交所，港股。（圖／記者廖婕妤攝）

▲香港證交所資料照。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到中國政府刺激經濟政策影響，陸港股市震盪劇烈，連結當地市場的ETF雖上周頻遭證交所、櫃買中心示警列注意股，但《ETtoday新聞雲》盤點6檔遭點名標的發現投資人有「愈妖愈買」的現象，其中單周漲幅最大的永豐中國科技50大（00887）僅4個交易日受益人就多近7千人，00887與富邦深100（00639）股民雙雙破萬人。

▲▼6檔連結陸港股ETF受益人變動。（圖／ETtoday新聞雲製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到雙10國慶影響，上周只有4個交易日，不過00887因10月7日（周一）全天漲幅116.32％打破ETF單日漲幅紀錄，當天溢價幅度超過222.24%，成為市場熱議標的，隔天（10月8日）發行公司永豐投信出手，實施初級市場申購控管，股價腰斬收跌48.49％，周三（10月9日）收漲15％，櫃買中心公告有投資人因殺進殺出00887爆1469萬2560元違約交割，並將00887打入處置股，自10月11日起至10月24日採分盤交易。

00887雖11日收22.15元，全日下跌0.85元或3.7%，但因7日開盤價就是當周最低價18.11元，全周漲幅仍高達23.39%。

集保統計，00887至11日為止股東人數來到11283人，不但股東人數破萬，且單周新增6993名股東，增幅高達163%，相當驚人。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

台股ETF受投資人追捧，《ETtoday新聞雲》觀察，受益人前10大ETF中，季配型國泰永續高息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）等3檔受益人都超過百萬，其中0056、00919是「唯二」單周新增人數超過萬人以上的標的，而3檔月配型高息ETF年初至今績效都出現負數，值得投資人注意。

2024-10-13 10:28
新新併員工權益好模糊！　工會證實16日向金管會陳情

新新併員工權益好模糊！　工會證實16日向金管會陳情

新光金（2888）與台新金（2887）為促成「新新併」股東臨時會落幕，不過工會對於公司員工安置、就業保障等議題僅在口頭或書面喊話、沒有敲定協商與簽約的態度下，至今尚未明確感受到資方誠意，工會理事長李孟庭證實，已預定16日（周三）與金管會主委彭金隆見面時就勞工權益一事陳情。

2024-10-13 14:35
老闆不做了！賣手遊虛寶遭追51萬營業稅　停止營業仍遭追所得稅

老闆不做了！賣手遊虛寶遭追51萬營業稅　停止營業仍遭追所得稅

生意做太好不想開發票，直接關店不賣並不能「一了百了」。財政部北區國稅局指出，日前有民眾因為在網路上賣手遊、虛寶交易額高達680萬元，遭國稅局核課34萬營業稅、加罰17萬罰緩，連補帶罰51萬元，營業人雖然主張「不賣了」沒有輔導開立發票的空間，但國稅局仍會持續追查個人綜合所得稅與營利事業所得稅。

2024-10-13 11:56
金金併難題多　專家曝「股臨會贊成、金管會緩議」有前例

金金併難題多　專家曝「股臨會贊成、金管會緩議」有前例

「新新併」邁出第一步。新光金、台新金兩家金控今日召開股東臨時會，雙雙通過合併案。新光金股東臨時會，普通股以72.29%通過與台新金合併，股東出席比率為85.63%。在新光金通過新新併之前，台新金股東臨時會也已完成投票表決，最後以投票股權數的92.76%，通過合併案。

2024-10-13 10:38
愈妖愈買！陸港股ETF震盪劇烈　00887、00639股民雙雙破萬

愈妖愈買！陸港股ETF震盪劇烈　00887、00639股民雙雙破萬

受到中國政府刺激經濟政策影響，陸港股市震盪劇烈，連結當地市場的ETF雖上周頻遭證交所、櫃買中心示警列注意股，但《ETtoday新聞雲》盤點6檔遭點名標的發現投資人有「愈妖愈買」的現象，其中單周漲幅最大的永豐中國科技50大（00887）僅4個交易日受益人就多近7千人，00887與富邦深100（00639）股民雙雙破萬人。

2024-10-14 00:01
加油先等等！　明起汽、柴油每公升各降0.1元

加油先等等！　明起汽、柴油每公升各降0.1元

台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.4元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及2.1元。

2024-10-13 12:05
錄取率7.35%！逾萬人今搶油電糖水4大國營事業826職缺　起薪44K

錄取率7.35%！逾萬人今搶油電糖水4大國營事業826職缺　起薪44K

經濟部所屬事業機構113年新進職員甄試今(13)日在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共15個考場同時舉行初試，總計21662人報考，首節考試11238人到考，到考率51.88%；預計錄取826人，平均錄取率僅約7.35%，競爭激烈。

2024-10-13 11:17
大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，讓許多民眾都想進場一睹偶像風采；運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，還有職籃新賽季開跑。

2024-10-13 06:00
台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

東生華 (8432) 在次世代基因檢測（NGS）領域，今年8月台灣首篇液態切片（胸水）研究成果成功發表於國際期刊，在10月也成功獲得台灣衛生福利部核准，成為首例通過「實驗室開發檢測與服務」（Laboratory Developed Tests and Services, LDTs）的液態切片（體液）NGS 基因檢測。

2024-10-13 06:00
乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

受惠中秋節慶效應，乾杯（1269）9月營收較上月成長逾2％，單月、單季、前3季合併營收都寫同期次高，Q4持續展店、推出新品迎旺季；手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）9月營收則受惠新品牌UG樂己加持，較上月成長7％，Q4將拓至海外，預計會於馬來西亞開出UG樂己首店。

2024-10-13 06:00

讀者迴響

熱門新聞

中華電信釋1600職缺：調薪至少3%

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

老闆不做了！賣手遊虛寶遭追51萬營業稅　停止營業仍遭追所得稅

愈妖愈買！陸港股ETF震盪劇烈　00887、00639股民雙雙破萬

找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

台積電再破千元！　專家點名4檔ETF「順風爽賺」

黑悟空將推出DLC！顯卡廠盼遊戲續熱

「被知職業」遭收雙倍錢！一堆工程師喊+1

老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

鴻海AI加持股價翻倍　一文重新認識代工龍頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366