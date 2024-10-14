台積電跌5元至1040　指數翻黑跌逾20點

台股反彈「3檔機器人飆漲停」！緯穎拉半根大漲110元 衝上2005元

中共對台軍演，影響市場信心，使台股14日開盤後一度下跌百點，但隨著權值股領軍，大盤翻揚站上23,015.55點。值得注意的是，緯穎（6669）大漲110元衝上2,005元，漲幅逾5.8%；另像機器人概念股陽程（3498）、瀧澤科（6609）、聯策（6658）皆亮出漲停。

台積電海外跨大步！ 彭博：歐洲加開第2座晶片廠

台積電（2330）海外布局有望再跨大步！外媒《彭博社》引述國科會主委吳誠文，隨著晶片製造商擴大其全球足跡，台積電正計劃在歐洲設立更多工廠，並專注於人工智慧晶片市場。

美國制裁中國生技業！ 謝金河點名2家台廠「該繳成績單」

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣生技產業的下一道習題」為題撰文，表示美國眾議院的中國週祭出多項重磅級法案，美國把國家安全上綱，中國生技業頻頻列入限制清單，台灣的生技產業應該趕緊提升競爭力，至少要有幾家有競爭力的企業走向國際，這些年保瑞慢慢崛起，藥華藥慢慢看到營收，這個大家都期待的產業，現在應該是繳出成績單的時候。

國光生技流感冒苗「變色」利空 開盤跌逾半根

疾病管制署12日宣布，基隆市政府衛生局通知主動發現1劑國光流感疫苗外觀出現異常，同批號庫存總計10.8萬劑暫停使用，今日早盤受利空衝擊，股價最低來到25.1元，下跌1.3元，跌幅約5％。

日圓換匯「0.2192」刷2個半月最甜 10萬台幣多換近2.5萬日圓

日圓走貶，台幣換匯再現「甜甜價」，台銀今（14）日外匯第一盤日圓換匯開出「0.2192」的價格，為7月30日以來新低、刷2個半月最甜，若與9月16日日圓匯價0.2317相較，10萬台幣可以多換近2.5萬日圓，對有赴日旅遊需求的民眾而言是一大利多。

00887開盤跌逾4成 櫃買監控緊盯

連結陸港股表現的永豐中國科技50大（00887）今（14）日開盤重跌逾4成拉回，市場傳出金管會即將約談，不過相關官員指出，由於櫃買中心已針對波動較大、市場關心的標的進行嚴密監控，近期將會對外說明穩定市場措施。

8年首見！物價累計漲幅達標 遺贈稅級距調高

行政院主計總處即將在11月6日公告今年物價波動情形，由於物價漲幅達調整門檻，財政部預計在今年底前公告將明年遺產稅及贈與稅課稅級距調高，這也是睽違8年來首次出現調整。

債券ETF投資人周增5267人 國泰00725B奪人氣王

集保公布各檔ETF最新受益人數，統計債券ETF投資人已來到194萬8368人，周增5,267人，前五檔增加人數最多的分別為國泰投資級公司債(00725B)增加2,957人、國泰20年美債(00687B)增加1,595人、元大美債20年(00679B)增加1,391人、中信優息投資級債(00948B)增加1,217人，以及元大投資級公司債(00720B)增加694人。

漢翔與龐巴迪合作逾20年 4度獲頒鑽石供應商

漢翔（2634）為世界航空產業的重要供應鏈，自開始參與CL3500後機身段的研發及製造，與龐巴迪的合作迄今已逾20年，今（14）日宣布第4度獲龐巴迪評選為2023年鑽石供應商，表現持續受國際客戶的肯定。

雲品進駐「臺中市役所」 預售接單逾40場、訂單已達明年12月

看好宴會市場與場地多元發展，雲品國際（2748）宣布與好役思公司攜手合作，投資、進駐台中百年市定古蹟「臺中市役所」，以君品Collection品牌營運「幸せ製造工廠-臺中市役所」，將承攬古蹟中的包場宴席與婚宴，為雲品國際再添結合歷史文化資產活化運用的第6處合作經營案，目前訂單能見度已達2025年12月；此外，本月份於將台北再簽約1家網美風格的文化資產場域，另外還有6家不同風格的合作場地在議約中。