台積電海外跨大步！　彭博：歐洲加開第2座晶片廠

▲台積電德國廠舉行動土典禮，董事長魏哲家親自出席資料畫面。（圖／台積電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）海外布局有望再跨大步！外媒《彭博社》引述國科會主委吳誠文，隨著晶片製造商擴大其全球足跡，台積電正計劃在歐洲設立更多工廠，並專注於人工智慧晶片市場。

吳誠文在接受彭博電視台採訪時表示：「他們已經開始在德勒斯登建造第一座晶圓廠，並在規劃未來幾座不同市場領域的晶圓廠。」

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吳誠文沒有具體說明這家台灣晶片製造商在歐洲進一步擴張的時間表。台積電在電子郵件聲明中表示，該公司仍專注於目前的全球擴張項目，目前沒有新的投資計畫。

報導中指出，吳誠文認為供應輝達（NVIDIA）和超微（AMD）在內的AI市場將是最重要的領域，而其他具有不同設計的半導體公司也可能為台積電提供機會。

吳誠文透露，台積電目前評估在歐洲設立第2廠，評估的方向是在德國德勒斯登首間德國據點附近設廠，或是在歐盟其他地區建設。

另外，吳誠文表示，不論11月美國總統選舉的結果如何，台灣晶片業將進一步面臨在美國擴廠的壓力，截至目前，台積電已承諾投入超過650億美元在亞歷桑那州建立三座工廠，吳誠文認為，台積電赴美設廠成本高，但「短多長空」，台積電未來能有所提升。