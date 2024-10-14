15天驚見2.2萬則可疑訊息　「網路詐騙通報查詢網」公測結果出爐

▲數發部「網路詐騙通報查詢網」開始公測，民眾總共通報了2萬2,793則疑似詐騙訊息。（圖／數位發展部提供）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部「網路詐騙通報查詢網」自9月30日開始公測，15天當中共有1萬2,501位民眾下載使用，其中有1,547位已經透過這個平台通報過疑似詐騙訊息，目前第一階段公測結束，已完成公測階段性任務，測試版App將暫時下架，將對測試期間蒐集的各方回饋建議進行系統與介面調整改善。

數發部表示，許多熱心民眾積極使用「網路詐騙通報查詢網」App，在這15天測試當中，已經有48位民眾通報的件數超過100則，而第一名的民衆更是通報了2,000多則可疑的詐騙廣告。

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此外，在這15天中，民眾總共通報了2萬2,793則疑似詐騙訊息，而其中6,015則已經由被偽冒的公眾人物本人，或由主責的政府機關確認為詐騙訊息，並已經由數發部正式通知Facebook、LINE、Instagram、或是Google，要求將相關網路詐騙訊息下架。其中，Facebook及Instagram下架5,330則網路詐騙訊息，LINE下架386則、YouTube也下架28則。

▲民眾每日通報疑似網路詐騙廣告件數及平台下架件數。（圖／數位發展部提供）

「網路詐騙通報查詢網」的案件來源，除了民眾的舉報之外，還包含公眾人物每天自行舉報的數百件僞冒身分訊息，以及數發部所屬資安院使用AI技術，每天在網路上掃描查獲的數千件可疑詐騙訊息。由於使用人數眾多，通報數量超出預期，所以目前數發部已經加派人手，並持續使用AI技術，提升處理的速度與量能。

數發部表示，15天內App下載人數即已達到預期人數，且已蒐集許多民眾對於操作該App的回饋與建議，達成App公測的階段性任務。為加速系統開發與測試，數發部將暫時下架App，依據蒐集的建議進行系統及介面修正，於系統更趨完善後再開放民眾下載使用。

「打詐是好人與壞人之間不斷的攻防。」數發部強調，政府研發團隊將不斷研發新的打詐工具，但詐騙集團也有詐騙研發團隊，也會將詐騙所得投資在新的詐騙工具上，並不斷地「變招」，躲避政府的防堵。因此，唯有使用科技對抗科技詐騙，唯有使用「AI對抗AI詐騙」，並且以網路社群機制對抗網路社群上的詐騙，才能在這場攻防戰中獲得勝利。