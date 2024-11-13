ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

奧丁丁集團攜手Visa「簡化跨境支付流程」　匯款海外快速又安全

▲奧丁丁集團與Visa達成全球協議，計畫導入Visa Direct解決方案。（圖／奧丁丁提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球領先的區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）13日宣布，與全球領先數位支付公司Visa達成全球協議，將導入Visa Direct解決方案，為企業及個人客戶提供即時跨境支付服務，透過此項協議，奧丁丁集團將有機會觸及Visa全球支付網絡超過85億個支付端點。

奧丁丁表示，藉由Visa Direct，奧丁丁集團的美國用戶將可透過Web2和Web3混合支付解決方案「奧丁丁支付」（OwlPay）實現無縫跨境轉帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奧丁丁集團計畫分兩階段與Visa Direct解決方案進行整合，首先，預計在今年底前完成整合 Visa Direct Account，並於明年第一季前完成整合Visa Direct Card。

簡單來說，不論是需要支付海外商業夥伴款項的企業用戶，或是想要匯款給海外留學子女的個人用戶，皆可使用OwlPay作為快速、安全且實惠的即時跨境轉帳解決方案。

▲透過Visa Direct，奧丁丁允許美國用戶使用OwlPay實現無縫跨區域跨境匯款服務。（圖／奧丁丁提供）

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，在完成整合後，OwlPay將可支援超過160種幣別、橫跨全球超過190個地區的支付服務，透過OwlPay實現支付的未來願景，為更緊密互連的世界開創嶄新可能。

據了解，雙方在完成第一階段整合後，OwlPay將可透過Visa Direct Account解決方案，滿足客戶跨境企業付款和點對點（P2P）轉帳等多元需求。在美國的廣大用戶將可透過OwlPay，從銀行帳戶，匯款至美洲、歐洲和亞洲等26個主要地區。

在第二階段整合後，OwlPay將透過Visa Direct Card解決方案擴大服務範圍，讓用戶能使用信用卡進行跨境交易，交易最快可在數秒內完成。此整合將使美國OwlPay用戶更輕鬆地將資金直接轉入全球更多地區的指定銀行帳戶、金融卡和電子錢包。

王俊凱強調，透過Web3支付解決方案，奧丁丁將能協助企業降低成本、提升效率。針對美國與巴西、秘魯和墨西哥等高需求市場，由於當地個人用戶多偏好使用數位方式進行跨境匯款，將能有效解決這些市場間的跨境支付痛點。

關鍵字： 奧丁丁Visa跨境支付轉帳OwlPay

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

00878除息前搶上車！確定發0.55元　今居ETF成交王

00878除息前搶上車！確定發0.55元　今居ETF成交王

國泰永續高股息ETF（00878）預計下周一（18日）除息交易，今（13日）正式公告每股配息0.55元，維持月初首公告水準，00878今年四次配息全數出爐，合計配發2.01元，以今（13）日的收盤價22.92元計算，年化配息率約8.8%，由於短線股價拉回，加上除息逼近，今日再見逢低買盤，00878今日也居台股ETF成交量之冠。

2024-11-13 15:04
台積電10月刷1100元天價　定期定額戶爆退場潮

台積電10月刷1100元天價　定期定額戶爆退場潮

證交所今（13）日公告10月台股定期定額戶數表現，「護國神山」台積電（2330）雖在10月創下1100元天價，但投資人無力上車，導致單月定期定額戶數大減8700戶，在台股20大定期定額標的中衰退最多；另外鴻海（2317）; 中信金（2891）與富邦金（2881）是20檔主流定期定額中，「唯3」單月正成長的個股。

2024-11-13 14:53
00929、00940配息縮水　10月定期定額雙雙退燒

00929、00940配息縮水　10月定期定額雙雙退燒

10月ETF定期定額排行榜揭曉，有7檔高息型與7檔海外型，市值型則有6檔，不過有「國民ETF」封號的季配型國泰永續高股息（00878）首見衰退，且交易戶數大減逾2818戶，由於同屬高息的月配始祖復華台灣科技優息（00929）戶數也大減3742戶，元大台灣價值高息（00940）月減1061戶，市場關注高息ETF產品是否退燒。

2024-11-13 16:14
長榮航前3季獲利寫新高　每股賺3.98元

長榮航前3季獲利寫新高　每股賺3.98元

長榮航（2618）今日公告Q3財報，Q3單季及累計前3季合併稅後淨利都寫下歷史新高，前3季每股賺3.98元。

2024-11-13 16:05
AMD財報貓膩！陸行之看AI產品銷貨策略　狠批「唬弄投資人」

AMD財報貓膩！陸行之看AI產品銷貨策略　狠批「唬弄投資人」

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，英特爾不但AI GPU/ASIC 沒有什麼份額，連電腦x86 CPU份額都逐季，逐年流失給AMD，但AMD說 AI GPU 毛利率比公司平均低，他認為是公司在唬弄投資人。

2024-11-13 15:29
AMD證實全球裁員千人！　Q3財報發布後股價跌逾13%

AMD證實全球裁員千人！　Q3財報發布後股價跌逾13%

超微（AMD）在數位匿名網友於線上論壇爆料後確認，該公司決定裁減4%員工，以便將資源投入成長力最高的機會上；而另一些貼文聲稱4%員工將被解僱，估計受影響員工有1000名，AMD第3季財報公告後股價已跌逾13%。

2024-11-13 13:21
中租-KY跌逾4%！力守現增溢價125元　外資連6賣

中租-KY跌逾4%！力守現增溢價125元　外資連6賣

中租-KY（5871）繼昨（12）日以跌停價收盤後，今（13）日續開低盤，一度下挫逾4%，惟股價力守在現增溢價125元，而外資也連六賣，持股比例降至5成以下。

2024-11-13 11:35
銳澤中籤賣掉最多賺4.85萬　掛牌首日蜜月行情漲逾4成

銳澤中籤賣掉最多賺4.85萬　掛牌首日蜜月行情漲逾4成

台積電（2330）設備供應鏈成員之一銳澤實業（7703）今（13）日正式掛牌上櫃，以每股120元掛牌上櫃，早盤以166.5元開出，上漲46.5元，漲幅38.75%，開盤9秒就來到168.5元高價，漲幅逾4成，中籤戶開盤就賣，最多可賺進4.85萬元。

2024-11-13 11:13
黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

低掛出每公克2728元的價位，刷1個月新低，統計自川普確定當選以來，黃金存摺近6個交易日每公克報價已跌逾108元，跌幅超過3.8%，交易員大嘆「成也川普、敗也川普」。

2024-11-13 10:20
稅收超徵估逾4000億　財長：普發6000元確定沒辦法

稅收超徵估逾4000億　財長：普發6000元確定沒辦法

財政部長莊翠雲今（13）日在立法院財委會中指出，初估今年稅收超徵逾4000億元，但沒有到5000億，立委賴士葆詢問是否「再還稅於民？」莊翠雲以「這恐沒有辦法」、「確定沒辦法」回應。

2024-11-13 12:15

讀者迴響

熱門新聞

美超微認「Q3財報交不出來」　安永閃辭後跌逾55%

孫正義賣輝達虧5.6兆！哭癱黃仁勳肩膀

外資大逃殺！2天賣超台股逾900億　今賣最多10檔一次看

即／比特幣突破9萬美元大關　今年漲超100%

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

74歲郭台銘高球一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」

獨／勞動部霸凌調查問卷曝光　指定時間地點投件「保密」堪慮

緯穎累計前三季EPS大賺88.38元「超越去年表現」

00878除息前搶上車！確定發0.55元　今居ETF成交王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366