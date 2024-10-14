快訊／威力彩今晚邁入22連槓！下期頭獎「上看4.9億」

AI需求旺！ 路透：台積電Q3獲利增4成

台積電（2330）本周四（17日）即將召開法說，外媒《路透社》提前揭露，受惠AI晶片需求強勁，台積電得到蘋果、輝達（NVIDIA）等客戶下單，第3季獲利年增率將躍升40%。

力積電與日本合作破局 SBI社長氣炸引論語痛罵「極度沒信用」

晶圓代工大廠力積電（6770）和日本SBI Holdings合作日前宣告破局，力積電當時也表示，破局原因是因為沒有主導性，也有違法疑慮，不過今日SBI控股公司社長北尾吉孝在臉書發文痛罵力積電反覆無常、不誠實，更引用論語「民無信不立」控訴力積電。

高股息竄出頭！9月ETF定期定額 00915戶數增逾2成衝最多

9月以來台股大盤進入區間震盪，但高股息ETF持續成為投資人心頭好。證交所統計9月定額定額戶數發現，前20大中有7檔高股息產品上榜，其中凱基優選高股息30（00915）單月戶數大增3169戶、月增幅超過20.11%，成為20大定期定額ETF中衝最多的標的。

00887盤中刷8.5元史上新低！再灌10萬交易量 溢價幅度逾27%

連結中港股的永豐中國科技50大（00887）遭列處置股第2個交易日跌勢擴大，今（14）日盤前傳出永豐投信親赴金管會「喝咖啡」的消息，00887盤中一度跌至8.5元，創掛牌以來新低，雖尾盤跌幅收斂，以每股10.86元作收，不過單日收跌50.97%，溢價幅度仍逾27%、累計兩個交易因跌幅逾53%。

台股ETF股民直逼千萬 3檔高息擁百萬受益人霸榜

台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股ETF受益人數上周再新高挑戰千萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加6萬638人，來到990.4萬人，換言之，平均每2.3人就有1個人是ETF投資人，其中元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股東（00878）等3檔ETF因受益人數突破百萬人，霸佔前3大人氣王。

存股族風向變！9月定期定額台企銀氣走聯電 第一金首超車合庫金

存股族風向轉變，9月台股定期定額人數前20名個股排行出爐，除了台企銀（2834）新進榜擠走聯電（2303），兩大官股金控纏鬥也出現重大轉變，第一金（2892）9月定期定額戶數來到1萬6938戶，首度超車合庫金的1萬6870戶，而中信金（2891）則在「搶親」併購消息變動下股價走弱反吸引愈跌愈買的投資人進駐，單月大增1081人搶進定期定額。

台灣富裕排名 安聯：全世界第5、亞洲第2

台灣財富名列全球前段班！安聯人壽今（14）日發布最新報告，台灣以高達14萬8750歐元、約近新台幣523萬的人均金融資產淨值，位居全球第5、穩居亞洲第2富有經濟體，遙遙領先日本，僅次於新加坡，展現了經濟的韌性與成長潛力。

台積電海外跨大步！ 彭博：歐洲加開第2座晶片廠

台積電（2330）海外布局有望再跨大步！外媒《彭博社》引述國科會主委吳誠文，隨著晶片製造商擴大其全球足跡，台積電正計劃在歐洲設立更多工廠，並專注於人工智慧晶片市場。

日圓換匯「0.2192」刷2個半月最甜 10萬台幣多換近2.5萬日圓

日圓走貶，台幣換匯再現「甜甜價」，台銀今（14）日外匯第一盤日圓換匯開出「0.2192」的價格，為7月30日以來新低、刷2個半月最甜，若與9月16日日圓匯價0.2317相較，10萬台幣可以多換近2.5萬日圓，對有赴日旅遊需求的民眾而言是一大利多。

中櫃基港新購橋式機撞倒岸上舊橋式機 新購要花三億台幣

基隆港務分公司監控中心指出，今(14)日下午2點15分，一艘「鈺洲啟航輪」裝載中國貨櫃公司(2613)全新橋式貨櫃起重機要彎靠中櫃經營的西20號碼頭卸載時，撞倒岸上的舊橋式貨櫃起重機。業界指出，舊橋式機機齡約10年，原可用到20年，現在看報廢機率高，新橋式機目前造價約新台幣三億元，訂購約要一年時間才能到貨。