南亞打造全方位織物回收產線　明年量產化學回收絲

▲南亞董事長吳嘉昭。（圖／南亞提供）



記者廖婕妤／台北報導

南亞（1303）旗下永續品牌「SAYA餘創」專注於聚酯再生，在織物回收上有突破性進展，目前已取得48篇跨國專利，包含紡織品脫色、解聚及前處理等多項技術，透過獨特織物回收專利技術，處理舊衣及混紡織物，預計於2025年啟動全化學回收絲量產。

南亞表示，為解決現階段服飾織品因成分複雜窘境，已推出全方位織物回收方案，提供一站式垂直整合服務，建立聚酯舊衣及廢織物收集與分類佈局，進一步整合回收網絡系統，再利用AI織物分揀技術，選擇最適合的回收方法，並以關鍵技術去除織物染料及不純物，分離異材質來確保紗線品質，賦予舊衣及廢織品新生命。

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南亞指出，為確保織物來源穩定充足，已申請經濟部「網絡式聚酯纖維回收再生計畫」鎖定國內料源，並利用多國生產基地佈局優勢，在美國南卡廠與越南廠設立織物回收基地，更與越南成衣供應鏈合作，建立完整的織物回收生態鏈。

另南亞今年度也結合獨家回收技術、多國生產基地布局，以及整合性國際織品回收策略，推出織物化學回收絲、Chromuch®節水染色原著色絲、Nyudex-TPEE新型彈性絲等多項產品，其中，南亞聚酯原著色絲更獲得Bluesign®認證，提供消費者符合新世代生態環保規範最高標準的永續性產品。

此外，SAYA品牌旗下Rscuw織物回收絲，將過去被視作垃圾丟棄的裁切邊角料、降級布等回收再利用，並結合約8成的寶特瓶回收絲製成，是台灣首家量產的規模化織物回收產線，更領先業界獲得GRS回收雙認證，並與知名戶外運動品牌聯合開發，預計於近期公開亮相。