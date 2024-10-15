抽中賺近2萬元！星宇航空申購起跑　每人可抽2張

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，今（15）日起開始公開申購，每人可申購2張，承銷價為20元，若以14日收盤價29.85元計，等於抽中可賺近2萬元，報酬率近5成。

星宇航空初次上市承銷採80％競價拍賣及20％公開申購方式，競價拍賣股數總計319,600張，本次參與投標的合格標單共32,011筆，合格投標單共計687,938張，超額認購比率達2.2倍，最低得標價為21.63元，最高得標價為100.00元，計算得標加權平均價為23.28元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空將於10／15至10／17公開申購，每股承銷價為20元，實際承銷張數為79,900張，並於10／21抽籤、10／25撥券，每人可申購2張；以14日收盤價29.85元計，抽中可賺19,700元，報酬率近5成。

星宇航空9月合併營收為28.19億元，月減15％、年增61.58％，為同期新高；Q3營收為95.95億元，年增58％，寫單季新高；累計今年前3季合併營收為259.27億元，年增62.5％，寫歷史最高。

星宇航空現有機隊規模共24架，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進空中巴士系列機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。

航網部分，截至今年底共飛航31條航線，除綿密的亞洲區域航網，亦擴及北美西岸洛杉磯、舊金山及西雅圖3條航線，自10／2起正式與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作，旅客可由台北直飛西雅圖，並銜接阿拉斯加航空飛往鹽湖城、波特蘭、拉斯維加斯、丹佛、達拉斯、奧斯汀、鳳凰城、聖地牙哥等8個美國熱門城市，未來會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定。