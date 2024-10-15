台積電法說會要來了！外資搶先調升目標價　喊買進：最高1535元

▲台積電即將展開法人說明會。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

台積電（2330）即將於10月17日舉行法說會，多家外資也接連調升目標價，野村、滙豐證券也把握升價機會，分別將台積電目標價上調至1,355元及1,535元，並且重申「買進」評等。

市場迎接10月17日的台積電法說會，也對台積電營運動能、擴充進度及漲價計畫充滿期待。觀察台積電ADR股價，14日盤中一度上漲1.8%，飆上194.25美元寫歷史新高，總市值觸及1兆美元；最終上漲1.4美元，漲幅0.73%，收在歷史新高192.21美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

野村證券半導體產業分析師鄭明宗表示，在輝達（NVIDIA）GB200伺服器交貨的「現實檢驗」前，AI仍是台積電基本面與估值面的最強推升動力；至於占台積電營收比重80%以上的非AI領域，因供應鏈備貨已相對謹慎，下檔空間有限，且2025年產業循環反彈會更明顯。

綜觀台積電產能及成長動能，野村上調台積電2024年至2026年營收與獲利預估，其中，2025年每股淨利（EPS）估值由55.56元調高到56.48元，仍給予24倍本益比，並重申「買進」評等，目標價上調1.8%，至1,355元。

滙豐證券則指出，台積電有三大利多，包括營運表現優於預期、資本支出持續擴張、2奈米製程將推升台積電未來2年獲利強勁成長；此外，滙豐也預測台積電資本支出將接近300至320億美元，略高於市場的305億美元，並將台積電目標價由1,410元調升至1,535元，漲幅8.8%，維持「買進」評等。