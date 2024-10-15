輝達賣完明年訂單！「首家出貨GB200」鴻海飆漲4%　股價寫3個月新高

▲鴻海是全世界第一個出貨輝達最新GB200伺服器的供應商。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）高層透露，Blackwell架構GPU的「瘋狂需求」已售罄12個月訂單，也就是現在才下訂單的新客戶，恐怕要等到明年底才會收到產品，激勵輝達股價大漲2.4%，以每股138.07美元創收盤新高紀錄；值得注意的是，鴻海（2317）將是全球第一個出貨輝達最新GB200伺服器的供應商，15日股價也漲逾4%，最高來到207.5元，為近3個月新高。

輝達以138.07美元為收，是6月拆股以來首次創下歷史收盤高價，市值達3.39兆美元，成為全球市值第二大公司，僅次於蘋果公司（Apple）的3.52兆美元；就在輝達大漲後，鴻海也拉出紅柱，15日以201元開高走高，盤中一度飆上207.5元，漲幅逾4%。

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鴻海董事長劉揚偉日前在鴻海科技日時透露，鴻海是全世界第一個出貨輝達最新GB200伺服器的供應商，尤其正規劃在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器工廠，產能相當巨大，未來不論是AI伺服器或新世代新品都具有垂直整合的能力。

劉揚偉指出，就GB200而言，不論是GPU、CPU、半導體之外，也包括如水冷方案、水路連接器等零組件，鴻海可掌握的零組件達80%至90%，都是鴻海尋求相關供應鏈夥伴來製造。

「系統廠商一定會和鴻海密切合作和共同開發，未來伺服器也會因為AI軟體的執行走向在地化、在地製造及在地供應。」劉揚偉也透露，第四季的動能就如同輝達執行長黃仁勳所言，仍是非常強勁，尤其GB200在鴻海墨西哥廠也擁有非常巨大的產能。

此外，位於台灣南部高雄的超級算力中心，將以GB200的AI伺服器為基礎，也就是說，輝達Blackwell平台將成為鴻海高雄超級算力中心的核心。

鴻海9月營收7,330億元，月增33.69%，年增10.94%，為歷年同期次高；第三季營收達1兆8,537億元，季增19.46%，年增20.15%，優於原先預期，為歷年同期新高；累計今年前9個月營收4兆7,276億元，年增9.73%，為歷年同期新高。

對於後市展望，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運表現，將約略符合目前市場預期。