「電力即國力」家登董座力挺九崴興建電廠　籲理性思考能源政策

▲家登精密工業董事長邱銘乾。（圖／業者提供）

記者楊絡懸／台北報導

「當老闆的不支持電廠興建，怎麼叫老百姓去支持！」半導體晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）董事長邱銘乾15日疾呼「電力即國力」，作老闆的更要以身作則，率先表態簽名連署「支持九崴電力在台南興建天然氣電廠」。

近來部分立委、民代挾著民粹訴求，一再地抵擋國家重大建設的電廠興建案，甚至台南市議會更擬以提案方式阻擋九崴南科天然氣電廠的興建，砥觸整體國家能源政策，引發產業界人心惶惶。為了穩定未來台南電力的供應來源，已有多家企業老闆跳出來響應支持九崴興建天然氣電廠。

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設廠在樹谷園區、即九崴電廠旁邊的邱銘乾，也展現企業界最該支持穩定電廠興建的決心。他表示，「當老闆的不支持電廠興建，怎麼叫老百姓去支持！如果政府官員本身都無法捍衛自己的能源政策，人民又該如何支持呢？」

邱銘乾指出，現在全世界每個人都要用電，尤其是企業界普遍都是用電大戶，如果大家都只想要享受充沛無虞的電力，卻百般抵抗阻止電廠的興建，未來台灣的電力能否支應經濟成長、AI科技快速起飛的用電需求，「這部分大家應該要理性思考。」

▲家登精密工業董事長邱銘乾表態簽名連署「支持九崴電力在台南興建天然氣電廠」。（圖／業者提供）

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢日前也表示，電力供應的品質、穩定性和成本，將影響產業的長期發展，「算力即國力」延伸為「電力即國力」，要有穩定的電力，才能有穩定的產業競爭力，也就擁有穩定的國家競爭力。

邱銘乾期盼，大家在用電時，要想到電力取之不易，籲請各界支持九崴電力興建天然氣電廠。

另外，大亞集團董事長沈尚弘也指出，經濟快速發展，需要有穩定和高品質的電力供應，目前太陽能光電和風力發電為主的再生能源占比不斷提升，但可提供電力的時間有限，如太陽能光電平均僅3至4個小時、離岸風電約8至9小時。

沈尚弘說，天然氣電廠可作為24小時穩定供電的基載電力來源，又可以配合再生能源的啟停調度，是國家電力供給的主要來源，目標占比達50%，就是希望透過興建燃氣電廠，才能加速汰換掉更高汙染源的燃煤火力電廠，整個能源政策有其階段性和延續性，九崴電廠要靠大家支持。