7金8銀有資格啟動敵意併購！增玉山金　台新金被剔除

▲金管會。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會依據近三年財報、公司治理評鑑結果，評選出符合發動非合意併購（敵意併購）7家金控、8家銀行，符合標準金控為富邦金（2881）、中信金（2891）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、永豐金（2890）及凱基金（2883）；銀行部份則為北富銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀、元大銀、永豐銀、玉山銀，以及上海商銀共計8家。

中信金之所以新新併視為「搶親」，主要它符合金管會發動非合意併購資格，非合併購金融機構經營條件必須同時符合下述二大條件:一、累計近三年沒有累計虧損；二、經會計師查核後稅前資產報酬率（ROA）及淨值報酬率（ROE）不低於同業三分之二。

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金管會公布符合非合併購資格的金控有7家包括:富邦金、中信金、國泰金、玉山金、元大金、永豐金及凱基金；對照前一年度差異在於台新金因ROE今年未達到標準，因此未入榜，玉山金則是新進榜。

符合非合意併購銀行資格有8家，分別是北富銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀、元大銀及永豐銀、玉山銀，加上上海商銀共計8家，台新金雖不符合非合意併購，惟旗下台新銀仍符合銀行非合意併購。