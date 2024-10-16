郭智輝喊菲律賓蓋電廠送電回台　今強調「台灣不缺綠電」

▲立法院經濟委員會邀請經濟部長郭智輝率台電董事長曾文生，就「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝昨日表示，要在菲律賓蓋電廠，把綠電運回台灣供業者使用，外界關注成本、時程規劃等議題，對此，他今（16）日指出，現在這些問題都跳太快了，什麼時候蓋電廠還無法回答，目前都還沒跟AIT、業者討論過，還要時間具體討論，更強調「這跟台灣綠電夠不夠用是兩回事」。

郭智輝表示，「各位時空跳得太快了，這個只是我在矢板明夫的印太聯盟智庫成立時，我們在討論能源的部分，同盟區域的國家，大家互相在綠電上給予資源，才會有這樣的想法，什麼時候蓋電廠還沒有辦法回答，都還是要回來具體的討論，有很多的事情要進行。」

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郭智輝強調，這跟台灣綠電夠不夠用是兩回事，我們可以做綠電，也也可以幫助其他國家，因為綠電是全球關注的議題，可能跟日本、跟菲律賓討論，後面要進行的事情很多。

郭智輝也說，只是在談綠電的命題，都還沒有跟AIT討論過，是在論壇裡有很多學者、專家都會反映，既然台灣居於民主同盟的國家，幫助所有的民主同盟的國家，在綠電的發展上面，大家互相來分享經驗，「請各位一定要弄清楚，現在在問的這些問題都太大了。」

郭智輝指出，現在國內綠電的發展還是一樣持續在進行，2030年達成30％的綠電，是我們的目標，也是我們必須要達成的，但2050年長遠的目標，「這個我沒有辦法回答，這麼把時空倒置的問題，很抱歉假設性的問題，沒有辦法回答。」但強調半導體業不會有壓力，一定滿足客戶的需求，永續的供應綠電給業者需要，這個是我們的責任。