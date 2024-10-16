神盾、安國與Arm策略合作　搶攻AI HPC晶片市場

▲神盾、安國與Arm策略合作。（圖／Arm提供）

記者高兆麟／綜合報導

神盾集團旗下神盾公司與安國國際科技在美國宣佈加入 Arm Total Design 計畫，與全球頂尖的半導體公司安謀(Arm)建立策略合作，針對高效能運算(HPC)及生成式人工智慧(Generative AI)應用領域，推出最新的晶片解決方案。

神盾表示，此舉代表集團在推動未來智慧運算技術上邁出重要的一步，致力於加速小晶片(Chiplet)技術在 AI 高速運算伺服器(HPC Server)晶片的商業化與應用擴散效益。

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神盾集團與 Arm 的合作，充分展現雙方於晶片設計及矽智財(IP)領域的專業強項。在 Arm Neoverse Compute Subsystems (CSS) V3 架構下，神盾提供 Chiplet 互聯傳輸介面 UCIe 的矽智財，結合安國在 Chiplet 及先進封裝CoWoS 設計服務的能力，打造新一代 AI HPC 伺服器的高效能小晶片解決方案。

Arm Neoverse CSS V3 為新一代 Data Center 專用的 CPU，比上一代效能高出 50%，也是首款依照 Arm Chiplet System Architecture (CSA)規範的產品，讓合作夥伴加入可互通的 Arm Chiplet 生態系統。藉由導入最新一代 Arm

Neoverse CSS V3，神盾與安國將攜手整合多項異質運算元件，打造出高效能、低延遲，且具有高擴展性的 AI 伺服器解決方案，此項合作使神盾集團成為下一代 Data Center CPU 的領先供應商。

Arm 基礎設施事業部市場策略副總裁 Eddie Ramirez 表示：「Arm Total Design 生態系統於加速因應 AI 運算需求而量身打造的解決方案開發中，發揮關鍵作用。我們期待與神盾集團的合作，以優化 Arm-based 的 Chiplet 技術，應用於AI 和 HPC 領域，提供更高靈活性與可擴展性的資料中心客戶解決方案。」

神盾集團董事長羅森洲則說明：「隨著生成式 AI 應用的迅速擴展，高效能運算能力的需求正以前所未有的速度提升。神盾及安國透過與 Arm 的深度合作，期望引領 AI 晶片技術的變革，為全球客戶提供最具競爭力的高效能解決方案。」

本次與 Arm 的合作將使神盾集團成為下一代 Data Center CPU 的主要供應商，為全球 AI HPC 提供更具競爭力的晶片解決方案。展望未來，神盾集團將持續深化與 Arm 的合作，推動技術創新，共同創造 AI 運算與應用的新時代。