郭智輝「菲律賓送電論」圖利雲豹能源？　經濟部否認

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝提出要到菲律賓蓋電廠、送綠電回台灣的構想，遭到立委、大眾砲轟，外界質疑是為雲豹能源（6869）量身打造，對此，經濟部否認，並稱沒有要購買雲豹在菲律賓所開發綠電的規劃。

經濟部表示，郭智輝已於立院說明，是在智庫的成立場合中提出的政策倡議，主要是考量區域間理念相近國家，可以共同在減碳工作上合作努力，後續仍要經過可行性的評估，有完整的評估資訊會再跟社會報告。

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經濟部重申，能源署及台電對於國內電源開發的規劃，都已經規劃到2030年後，社會共同支持電源開發如期上線，台灣就沒有缺電問題。在地的再生能源開發，目標跟方向同樣不變，至於外部的再生能源或減碳作為如果具有可行性，會是外加的助力，是加法概念，並無相互排擠的問題。

經濟部也提到，部分意見連結雲豹公司，影射此規劃量身打造，但郭智輝對於菲律賓投資的倡議，起源是今年4月美國、日本、菲律賓領袖宣佈啟動「呂宋經濟走廊」，本就是廣為人知的國際大事；同時，未來若在國外有綠電開發的，一定要是成本更低才有競爭力，這會是可行性評估的關鍵之一，讓綠電可以直接賣給需綠電產業，經濟部沒有要購買雲豹在菲國所開發綠電的規劃。

此外，由於泓德能源（6873）也曾透露要到菲律賓拓展綠電市場，郭智輝的言論地點和泓德重疊，引起外界聯想，泓德也聲明，菲律賓是其海外拓展的關鍵市場之一，現階段已有多項計畫正在積極推進中，非常期待與台灣的合作夥伴一同在當地展開投資合作，也樂見台灣政府有計畫地大力支持綠電產業向海外發展，並期待與政府及同業先進們攜手前行。