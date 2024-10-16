最速百萬人ETF！00919僅花477天達陣　超車00878、0056

▲圖為示意圖（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者巫彩蓮／台北報導

台灣ETF投資熱力四射，受益人數不斷上升，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人來到990萬人持續創新高，其中最新一周資料顯示，00919群益台灣精選高息ETF的受益人數突破百萬，是繼00878、0056之後成為第三檔百萬國民ETF。

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進一步觀察00878、0056、00919這三檔百萬國民ETF概況，其中以0056最早上市，第一個受益人數達百萬的是00878，而00919則是以上市477天，最快達到百萬受益人的ETF。再以今年以來含息報酬率來看，00919上漲15.07%表現最佳，其他兩檔也都有10%以上的好表現。

ETF理財達人表示，00919的受益人數大幅成長，代表越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，進一步觀察，00919成立以來已配息6次，這6次配息發配金額呈現穩定階梯式向上，最近一次配息金額還創新高配0.72元，年化配息率連續6季衝破10%，因此深受存股族青睞。

財富管理業者強調，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具，不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，畢竟投資人不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。

整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

