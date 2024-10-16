菲國送電論遭疑圖利雲豹能源　郭智輝否認「追查投審會是否核准」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝拋出要到菲律賓蓋電廠、把綠電送回台灣，遭到外界砲轟，且由於雲豹能源（6869）早已宣布插旗菲律賓蓋太陽能廠，因此遭質疑是圖利雲豹，不過，郭智輝急否認稱不知此事，也質疑為何對外投資未經過投審會，將追查此事。

國民黨立委王鴻薇今質疑，郭智輝針對海外開發綠電種類，太陽光電是首選，且又說要到菲律賓蓋電廠，雲豹能源早已插旗布局菲律賓，她也想問郭智輝「報告是雲豹寫給你的嗎？」多名立委也質疑是否受到雲豹啟發，所以要到菲律賓蓋電廠。

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對此，郭智輝表示，完全沒有，且自己也是剛剛才知道這件事情，更說國內廠商要到海外投資，必須經過經濟部投審會審查同意，為何雲豹這項投資沒有經過核准、若真的沒有獲准就到海外投資，該怎麼處理就怎麼處理，會回去追查此事。

另經濟部也強調，部分意見連結雲豹公司，影射此規劃量身打造，但郭智輝對於菲律賓投資的倡議，起源是今年4月美國、日本、菲律賓領袖宣佈啟動「呂宋經濟走廊」，本就是廣為人知的國際大事；同時，未來若在國外有綠電開發的，一定要是成本更低才有競爭力，這會是可行性評估的關鍵之一，讓綠電可以直接賣給需綠電產業，經濟部沒有要購買雲豹在菲國所開發綠電的規劃。