ASML財爆！設備股亮警訊　弘塑率先破季線「設備股要當心」

▲ASML。（圖／資料照）

文／玩股華安

今年除了最強勢的CPO概念股漲幅最大之外，再來就是設備股了，多檔設備股伴隨著CoWos的話題，一檔檔向上爆漲，而在ASML公司意外提前公布了第三季度財報，新訂單遠低於市場預測之下，導致股價下跌17%！也讓台股今日多檔設備股出現大幅開低，而今年最受矚目的設備股非弘塑(3131)莫屬，不僅一口氣突破千金，甚至最高點來到2140元，直接突破兩千金關卡，然而在如此之大的漲幅之下，弘塑的年營收卻僅僅成長了13.8%，今年股價卻從600元漲了超過三倍以上，我想這就是台積電不斷喊CoWoS產能不足，AI的魅力了吧。

然而在今日弘塑(3131)股價正式跌破季線，後續行情可能開始轉弱，從技術型態來看，弘塑技術線型呈現三角收斂後出現向下轉折，股價有很大機率會往半年線靠近，從籌碼上來看法人近期均呈現同賣超，也使弘塑股價下跌趨勢更為明顯，並根據過去經驗來看，通常設備的龍頭股出現修正後，沒多久其他設備股也可能出現獲利了結賣壓，雖然明日(10/17)有台積電法說，使市場出現押寶設備股的買盤，但還是要留意或許只要台積電(2330)沒說出CoWoS產能供不應求，就會直接形成設備股的壓力。

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在CoWoS技術的需求帶動下，相關設備供應鏈迎來重大機遇。這種技術已成為高效能運算（HPC）和AI晶片製造的重要支柱，推動了製造設備和材料需求的成長。許多相關供應商股價因此快速上升。然而目前許多公司營收成長未跟上股價的漲幅，使得估值偏高，帶來潛在的回檔風險。建議投資人關注未來的營收能否持續增長，避免在高點進場而承受回調壓力。