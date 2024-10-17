3檔今起「關緊閉」！處置股妖風暫歇　萬潤獲利暴增前三季賺1股本

▲台股3檔股價震盪連續被列入注意股，今被列入處置股。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

萬潤（6187）、環宇-KY（4991）、光鋐（4956）因股價震盪，連續被列入注意股，17日起也被列入處置股，也就是俗稱「關緊閉」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘或每20分鐘撮合一次。

半導體設備廠萬潤在晶圓大廠先進封裝設備強勁拉貨下，第三季每股淨利（EPS）4.86元，寫單季歷史新高，前三季EPS達10.1元賺逾一股本。此外，萬潤應主管機關規定公告9月自結獲利，其中，9月營收6.82億元，年成長488%；稅後淨利1.7億元，年成長1,445%，單月EPS就賺1.79元。

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萬潤最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日列入注意交易資訊，10月17日至10月30日共10個營業日被處置，改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就當日已委託買賣向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。

環宇-KY近期股價波動劇烈也被盯上，公告近期自結數，8月稅後淨利1.83億元，年增337.6%；每股淨利1.64元，較去年同期的每股虧損0.7元轉虧為盈。環宇-KY自10月17日至10月30日共10個營業日被處置，改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

此外，光鋐自10月以來漲勢驚人，觀察10月16日股價，收在漲停41.5元，為2012年3月以來高點；如果以10月1日收盤價27.05元計算，短線漲幅就有53.4%。光鋐因連續3次及當日沖銷量百分比達「公布注意交易資訊」標準，因此自10月17日至11月1日共12個營業日被處置，包括以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。