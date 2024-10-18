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先探／謝金河：微光中的幾個亮點

圖／先探投資週刊 提供

今年的諾貝爾經濟學獎頒給土耳其裔的美國經濟學家Daron Acemoglu、英國經濟學家Simon Johnson及James A. Robinson，他們得獎的重要論述是「民主和包容性制度是促進經濟發展的重要途徑」，相對法治薄弱、且制度性剝削民眾的社會，儘管給經濟增長可能曇花一現，卻往往無法持續下去！最後的結論是沒有民主的國家，即使風光一時，正如香港作家馮睎乾說：「最後還是要吃草！」

文／謝金河

拿這個話來看，從七、八月以來的股市修正與調整，首先是日本銀行在八月五日宣布升息○．二五％，這是日本結束極度寬鬆貨幣政策的起手式，但日銀小小升息一碼，卻重挫了日本股市，日經指數大跌十二．四％，東證也跌十二．三％，當天台股下跌一八○七點，跌幅八．三二％，南韓股市也跌八．七七％。

「開盤即收盤」變成笑話

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最關鍵的核心是日圓大幅升值，從一六一．九六快速上升到一三九．五八，日圓大升觸動了利差交易的機關，最重要的核心是債券殖利率出現了巨大變化，一九九一年日本十年債殖利率最高到六．八五六％，但等到一六年及一九年，日本十年債殖利率都跌到負值，最低是負的○．三七二％，債券殖利率變成負數在歷史並不多見，於是借日圓再轉換成其他貨幣，投資全世界醒目標的，在資金寬鬆的年代，這是一本萬利的套利行為，如今日本銀行改變遊戲規則，在日銀升息○．二五％當天，日本十年債殖利率上升到一．二％，而美國十年債在降息憧憬中滑落到三．六二％，過去日本與美國十年債殖利率利差在四～五％，如今縮小到二．五％以內，這引發利差交易的平倉行為，這是日本股市最重要核心。

日本股市大跌，不久首相岸田文雄宣布不再繼續連任，日銀也快速宣布在全球金融市場高度波動下，不會貿然調升利率，隨後日本進入一個大調整，目前日圓又回貶到一五○附近，日經指數又逼近四萬點，這個調整可以看出民主機制的調整力，不是一個人拍板就算了。

另一個是中國展開瘋狂救市行動，九月二十四日中國人行宣布降準○．五％，釋出逾八千億人民幣巨資，全面救房市及股市。於是在中央大鬆資金水位救市的拉抬下，深滬港股市全面大漲，上海Ａ股從二八一八．九二快速拉升到三八五一．三，上證從二六八九．七到三六七四．四，深圳成分指數從七九○八．五二到一一八六四．一一，滬深三○○從三一四五．七九到四四五○．三七，中國股市從九月二十四日起漲，九月三十日收盤後進入十一長假，十月八日恢復交易，結果當天就是整個救市後的最高點。

在中央使出「超級無敵組合拳」的掩護下，市場信心大振，在十月八日開盤前，前恆大首席經濟學家任澤平透過微信、微博放話，他說「開盤即收盤」，他大膽預測開盤約五分鐘，個股全面漲停，大家都可休息回家睡大覺，也許可能他太相信中央的力道。這一天開盤就是最高價，此後又進入漫漫的跌勢。

台股與港股的車道競賽

例如滬深三○○指數從四四五○．三七開出，最低下殺到四○九四．三五，收盤是四二五六．一，到十五日收盤，滬深三○○收在三八五五．九九，幾乎把這一波的漲幅吐回一半，深圳成分指數在十月八日大漲十．六％，如今也從一一八六四．一一滑落到一○○六二．五二，上證從三六七四．四到三二○一．二九，本來股民聽中央的話，認為救市的效力可以長達三個月，甚至是半年，沒想到十一長假開盤就是最高，很多借錢又投入股市的股民又被割了一次韭菜，股市又上演股民的悲歌。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2322期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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