三商家購攜手元太科技導入電子價卡　年減7000公噸碳排放

▲美廉社。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

三商家購（2945）今年宣示為企業ESG元年，今攜手元太科技（8069）、雲創通訊共同合作，門市導入電子價卡，打造智慧新零售計畫及零售永續生態鏈，三商家購總經理邱光隆宣布，全台美廉社門市Q4逐步啟動導入電子價卡計畫，本項目總投資逾新台幣4.5億元，成為全台首家擁有電子價卡最多門市的零售通路，與策略夥伴們為零售業添上新的永續營運里程碑。

三商家購總經理邱光隆表示，本次投資除了評估ESG減碳目標外，同時隨就業人口結構老化，改善缺工問題，可減少每次上下架的紙本價卡印刷成本、物流運輸成本，經初步計算，導入電子價卡後，每間門市每天可省下超過1小時的工時；每個電子價卡使用壽命平均7-10年，以這次使用的2.2吋電子價卡來說，美廉社全台門市一年可減少近7,000公噸的碳排放，未來將邁向全店低碳無紙化目標。

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邱光隆指出，這次與元太科技及雲創通訊三方合作是ESG永續經營一環，為中長期的規劃，除了已於Q2有示範門市導入測試效能，Q4啟動逐步導入全台門市，預計明年年中全台門市就能全數安裝完畢。

元太科技總經理甘豐源表示，以ESG永續零售的議題來說，以最普遍使用的3吋左右電子紙價卡計算，在過去7年間，元太在全球已安裝約10億片，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格價卡，使用紙質價卡所產生的二氧化碳排放量是電子紙價卡的3.2萬倍。

甘豐源指出，當零售業邁向未來，電子紙除了廣泛應用於貨架價卡，在電子紙全面彩色化的時代，也提供更多的廣告解決方案，例如導入電子紙廣告看板，取代紙質海報或LCD螢幕，用於POP 展示，取代訊息看板或海報，邁向全店低碳無紙化，這也是與零售業未來探討的下一步。