明年起上市櫃公司全面公布永續報告書　目前仍有832家尚未申報

▲金管會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」要求1852家上市櫃公司明（114）年起均應編製永續報告書，截至今年8月底止，已申報去（112）年度永續報告書之上市櫃公司家數計有1,020家，占比約56%；換言之還有832家、44%比例上市櫃公司尚未公布永續報告，尚未公布永續報告書上市櫃公司須在明年8月底前完成申報。

永續報告書所提供資訊已成為各利害關係人檢視企業永續經營表現及進行投融資決策等之重要參考依據，截至今年8月底止，已申報去年度永續報告書之上市櫃公司家數計有1,020家、占比約56%，包括強制申報者578家、自願申報者442家，其中被要求第三方確信者計有613家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」已要求實收資本額20億元以下之上市櫃公司，應自明年起編製113年度永續報告書，也就是全體上市櫃公司明年起均應編製永續報告書，並於同年8月底完成申報，若未完成申報，證交所可按照上市公司資訊揭露作業辦法處以1~3萬元罰款。

為輔助企業編製永續報告書，證交所的ESG數位平台已於今年5月6日上線，建置永續報告書產製功能，目前正邀請數家上市櫃公司進行試編，預計依反饋意見調整系統功能後於明年1月正式上線，供上市櫃公司使用。

金管會強調，上市櫃公司應持續強化永續資訊之品質，並避免誇大不實之陳述，不僅能提升大眾對企業的信任度，進而建立良好企業聲譽及市場競爭力，亦有助於防範漂綠行為。金管會將持續關注國際永續發展趨勢，結合國內外實務經驗，完善相關政策，引領上市櫃公司邁向永續發展。

