轉帳備註亂寫「會影響信用評分？」　銀行專員澄清：傳言太誇大

▲刷本子時，備註內容也會一併被記錄下來。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

轉帳時，除了帳號、金額，也可以填寫「備註」，近日就有網友在臉書上發文，稱「銀行匯款亂備註會影響到個人信用問題。」對此，台灣事實查核中心火速澄清，此為錯誤消息。財團法人金融聯合徵信中心表示，匯款轉帳備註等資訊並不會列入聯徵報告，也不會影響聯徵的信用評分。

日前有網友發文表示，他每次轉帳都會留下備註，內容包含「屍體處理費用」、「親子鑑定費」等。

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沒多久後，就有另名網友轉貼文章，並稱「銀行匯款亂備註會影響到個人信用問題，備註會永久保存且完全無法撤銷或修改，銀行人員尤其高層人員完全可以看到備註上面寫了什麼，除非對方打算一輩子不辦信用卡不需要貸款，不然基本上已經是半毀的地步了」。

事實查核中心向財團法人金融聯合徵信中心求證，金融聯合徵信中心表示，匯款轉帳備註等資訊其實不會列入聯徵報告，且也不會影響聯徵的信用評分。

某銀行專員也表示，傳言說法太誇張，「也與銀行徵信的實務不符」，民眾在申辦信用卡或貸款時，銀行徵信人員通常只會要求查看近半年到一年的紀錄，而主要目的是為確保戶頭有錢、有無固定薪資入帳、有無異常資金往來，「即便徵信人員看得到匯款備註，但只要是正常資金往來，並不會影響信用評分結果」。

該專員也補充道，傳言稱「民眾的存摺備註對銀行高層來說一覽無遺」，但是民眾存摺備註通常只有第一線的櫃檯人員會看見，銀行高層不會接觸也沒必要去看，另外，理論上銀行會留存客戶所有資料，不過實體文件約半年後就會放進倉庫了，其他檔案則是5至10年後陸續存至雲端保存，若無需要也不會特別拿出來看。